Предложивший носить юбки для повышения рождаемости депутат попытался оправдаться после шквала критики

Депутат Руденко ответил на критику призыва носить мини-юбки на радость мужчинам
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Депутат Руденко продолжает отстаивать свое мнение про мини-юбки
Депутат Руденко продолжает отстаивать свое мнение про мини-юбки Фото:

Депутат городской думы Тарусы Евгений Руденко, который предложил жительницам города чаще носить мини-юбки для улучшения демографической ситуации, продолжает отстаивать свою позицию. Он утверждает, что его идея поддерживается некоторыми коллегами, хотя они и предпочитают оставаться анонимными.

«В каждой шутке есть доля правды. Я думаю, всем мужчинам нравится, когда девушки ходят в мини-юбках, за исключением некоторых, но это уже ихние проблемы. Пусть критикуют, на то у нас и жизнь проходит, чтобы критиковать, чтобы высказывать свое мнение. Я же имею право высказать свое мнение. Есть коллеги, которые поддерживают, но они не хотят афишировать. Девушки в мини-юбочках повышают [демографию], знакомятся с ребятами, потом брак, а потом дети получаются. Все по процессу», — сказал он в интервью Газете.ру.

Руденко также поделился личными наблюдениями о том, что многие девушки, критикующие его пост, в молодости сами носили мини-юбки и теперь являются многодетными мамами. Он предполагает, что их пример может служить аргументом в пользу его предложения.

Идея депутата городской думы Тарусы Евгения Руденко о том, что ношение мини-юбок женщинами может положительно повлиять на демографическую ситуацию, вызвала широкий резонанс и критику. Глава семейного комитета Госдумы Нина Останина особенно резко отреагировала на это предложение, назвав его «бредом сумасшедшего» и предложила рассмотреть возможность отзыва депутатов за подобные инициативы.

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Депутат городской думы Тарусы Евгений Руденко, который предложил жительницам города чаще носить мини-юбки для улучшения демографической ситуации, продолжает отстаивать свою позицию. Он утверждает, что его идея поддерживается некоторыми коллегами, хотя они и предпочитают оставаться анонимными. «В каждой шутке есть доля правды. Я думаю, всем мужчинам нравится, когда девушки ходят в мини-юбках, за исключением некоторых, но это уже ихние проблемы. Пусть критикуют, на то у нас и жизнь проходит, чтобы критиковать, чтобы высказывать свое мнение. Я же имею право высказать свое мнение. Есть коллеги, которые поддерживают, но они не хотят афишировать. Девушки в мини-юбочках повышают [демографию], знакомятся с ребятами, потом брак, а потом дети получаются. Все по процессу», — сказал он в интервью Газете.ру. Руденко также поделился личными наблюдениями о том, что многие девушки, критикующие его пост, в молодости сами носили мини-юбки и теперь являются многодетными мамами. Он предполагает, что их пример может служить аргументом в пользу его предложения. Идея депутата городской думы Тарусы Евгения Руденко о том, что ношение мини-юбок женщинами может положительно повлиять на демографическую ситуацию, вызвала широкий резонанс и критику. Глава семейного комитета Госдумы Нина Останина особенно резко отреагировала на это предложение, назвав его «бредом сумасшедшего» и предложила рассмотреть возможность отзыва депутатов за подобные инициативы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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