Прокуратура взяла на контроль ситуацию с паводком в Челябинской области

Прокуратура организовала проверки в районах Челябинской области, где из-за паводка подтапливает территории. Под контроль попали действия ответственных за предупреждение подобных ситуаций, говорится в сообщении надзорного ведомства.
«Прокурорами организованы проверки в Брединском, Варненском, Нагайбакском, Сосновском, Троицком, Уйском районах области, где наблюдается подтопление территорий. На местах оценивают действия органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Под внимание прокуратур попала организация мероприятий по предотвращению, снижению и ликвидации последствий паводка. Надзорные мероприятия пообещали продолжить.
В Челябинской из-за аномально теплой погоды началось обильное таяние снега. По поручению губернатора Алексея Текслера в регионе усилены противопаводковые меры, ведется постоянный мониторинг ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!