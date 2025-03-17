Прокуратура взяла на контроль ситуацию с паводком в Челябинской области

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Прокуратуры Челябинской области организовали проверки в подтопленных районах (архивное фото)
Прокуратуры Челябинской области организовали проверки в подтопленных районах (архивное фото) Фото:

Прокуратура организовала проверки в районах Челябинской области, где из-за паводка подтапливает территории. Под контроль попали действия ответственных за предупреждение подобных ситуаций, говорится в сообщении надзорного ведомства. 

«Прокурорами организованы проверки в Брединском, Варненском, Нагайбакском, Сосновском, Троицком, Уйском районах области, где наблюдается подтопление территорий. На местах оценивают действия органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Под внимание прокуратур попала организация мероприятий по предотвращению, снижению и ликвидации последствий паводка. Надзорные мероприятия пообещали продолжить.

В Челябинской из-за аномально теплой погоды началось обильное таяние снега. По поручению губернатора Алексея Текслера в регионе усилены противопаводковые меры, ведется постоянный мониторинг ситуации. 

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Прокуратура организовала проверки в районах Челябинской области, где из-за паводка подтапливает территории. Под контроль попали действия ответственных за предупреждение подобных ситуаций, говорится в сообщении надзорного ведомства.  «Прокурорами организованы проверки в Брединском, Варненском, Нагайбакском, Сосновском, Троицком, Уйском районах области, где наблюдается подтопление территорий. На местах оценивают действия органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия», — рассказали в прокуратуре Челябинской области. Под внимание прокуратур попала организация мероприятий по предотвращению, снижению и ликвидации последствий паводка. Надзорные мероприятия пообещали продолжить. В Челябинской из-за аномально теплой погоды началось обильное таяние снега. По поручению губернатора Алексея Текслера в регионе усилены противопаводковые меры, ведется постоянный мониторинг ситуации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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