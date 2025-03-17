Руководство минздрава встретится с бунтующими сотрудниками скорой в Миассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники скорой помощи в Миассе пожаловались на переработки и низкие заработки
Сотрудники скорой помощи в Миассе пожаловались на переработки и низкие заработки Фото:

Руководители министерства здравоохранения Челябинской области встретятся с сотрудниками скорой медицинской помощи (СМП) в Миассе, подавшими заявления об увольнении. Об этом URA.RU сообщили в министерстве.

«Встреча с трудовым коллективом состоится 18 марта. Будут обсуждаться вопросы социального партнерства», — заявили в министерстве.

Визит был организован после того, как работники скорой помощи Миасса написали открытое письмо, которое разместили в социальных сетях. Медики предупредили о намерении уволиться. Они назвали причиной сложившейся ситуации нежелание руководства СМП прислушиваться к их просьбам.

Сотрудники на условиях анонимности рассказали URA.RU, что 14 марта уже было собрание с коллективом. После него медики сделали выводы, что перемен не будет, поделился собеседник агентства. 

Как URA.RU писало ранее, причиной для массовых увольнений сотрудников скорых несколько. В их числе низкая заработная плата — около 30 тысяч рублей за ставку. Из-за нехватки персонала действующим сотрудникам приходится брать на себя дополнительные смены. Также в городе была расформирована психиатрическая бригада, и их обязанности легли на простых медиков. 

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Руководители министерства здравоохранения Челябинской области встретятся с сотрудниками скорой медицинской помощи (СМП) в Миассе, подавшими заявления об увольнении. Об этом URA.RU сообщили в министерстве. «Встреча с трудовым коллективом состоится 18 марта. Будут обсуждаться вопросы социального партнерства», — заявили в министерстве. Визит был организован после того, как работники скорой помощи Миасса написали открытое письмо, которое разместили в социальных сетях. Медики предупредили о намерении уволиться. Они назвали причиной сложившейся ситуации нежелание руководства СМП прислушиваться к их просьбам. Сотрудники на условиях анонимности рассказали URA.RU, что 14 марта уже было собрание с коллективом. После него медики сделали выводы, что перемен не будет, поделился собеседник агентства.  Как URA.RU писало ранее, причиной для массовых увольнений сотрудников скорых несколько. В их числе низкая заработная плата — около 30 тысяч рублей за ставку. Из-за нехватки персонала действующим сотрудникам приходится брать на себя дополнительные смены. Также в городе была расформирована психиатрическая бригада, и их обязанности легли на простых медиков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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