Руководство минздрава встретится с бунтующими сотрудниками скорой в Миассе

Руководители министерства здравоохранения Челябинской области встретятся с сотрудниками скорой медицинской помощи (СМП) в Миассе, подавшими заявления об увольнении. Об этом URA.RU сообщили в министерстве.
«Встреча с трудовым коллективом состоится 18 марта. Будут обсуждаться вопросы социального партнерства», — заявили в министерстве.
Визит был организован после того, как работники скорой помощи Миасса написали открытое письмо, которое разместили в социальных сетях. Медики предупредили о намерении уволиться. Они назвали причиной сложившейся ситуации нежелание руководства СМП прислушиваться к их просьбам.
Сотрудники на условиях анонимности рассказали URA.RU, что 14 марта уже было собрание с коллективом. После него медики сделали выводы, что перемен не будет, поделился собеседник агентства.
Как URA.RU писало ранее, причиной для массовых увольнений сотрудников скорых несколько. В их числе низкая заработная плата — около 30 тысяч рублей за ставку. Из-за нехватки персонала действующим сотрудникам приходится брать на себя дополнительные смены. Также в городе была расформирована психиатрическая бригада, и их обязанности легли на простых медиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!