Еще в одном челябинском городе все школы закрыли на карантин

В городе Катав-Ивановск Челябинской области 17 марта на карантин отправили все учреждения общего и дополнительного образования. Причиной стала массовая заболеваемость ОРВИ. Классы будут закрыты до 24 марта включительно, рассказали в администрации города.
«С 17 марта все школы и учреждения дополнительного образования Катав-Ивановска переведены на дистанционный режим до 24 марта включительно. Такое решение принял штаб по профилактике гриппа и ОРВИ Катав-Ивановского муниципального района, заседание которого прошло сегодня», — говорится в сообщении мэрии, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Число случаев заболевания ОРВИ в городе увеличилось на 40 процентов за неделю. Медики мониторят ситуацию в соседнем муниципалитете — Юрюзани. В случае отсутствия в классах из-за болезни более 20 процентов детей, коллективы также отправят на карантин.
Как URA.RU писало ранее, за-за роста заболеваемости временно приостановили работу две школы Кыштыма. На карантин здесь отправили начальную школу № 2 и основную школу № 11.
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