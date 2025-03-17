Еще в одном челябинском городе все школы закрыли на карантин

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Школы и учреждения допобразования Катав-Ивановска отправили на карантин на неделю
Школы и учреждения допобразования Катав-Ивановска отправили на карантин на неделю Фото:

В городе Катав-Ивановск Челябинской области 17 марта на карантин отправили все учреждения общего и дополнительного образования. Причиной стала массовая заболеваемость ОРВИ. Классы будут закрыты до 24 марта включительно, рассказали в администрации города.

«С 17 марта все школы и учреждения дополнительного образования Катав-Ивановска переведены на дистанционный режим до 24 марта включительно. Такое решение принял штаб по профилактике гриппа и ОРВИ Катав-Ивановского муниципального района, заседание которого прошло сегодня», — говорится в сообщении мэрии, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Число случаев заболевания ОРВИ в городе увеличилось на 40 процентов за неделю. Медики мониторят ситуацию в соседнем муниципалитете — Юрюзани. В случае отсутствия в классах из-за болезни более 20 процентов детей, коллективы также отправят на карантин.

Как URA.RU писало ранее, за-за роста заболеваемости временно приостановили работу две школы Кыштыма. На карантин здесь отправили начальную школу № 2 и основную школу № 11.

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В городе Катав-Ивановск Челябинской области 17 марта на карантин отправили все учреждения общего и дополнительного образования. Причиной стала массовая заболеваемость ОРВИ. Классы будут закрыты до 24 марта включительно, рассказали в администрации города. «С 17 марта все школы и учреждения дополнительного образования Катав-Ивановска переведены на дистанционный режим до 24 марта включительно. Такое решение принял штаб по профилактике гриппа и ОРВИ Катав-Ивановского муниципального района, заседание которого прошло сегодня», — говорится в сообщении мэрии, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Число случаев заболевания ОРВИ в городе увеличилось на 40 процентов за неделю. Медики мониторят ситуацию в соседнем муниципалитете — Юрюзани. В случае отсутствия в классах из-за болезни более 20 процентов детей, коллективы также отправят на карантин. Как URA.RU писало ранее, за-за роста заболеваемости временно приостановили работу две школы Кыштыма. На карантин здесь отправили начальную школу № 2 и основную школу № 11.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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