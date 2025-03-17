Кадырову показали полк, который способен вновь дойти до Киева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял участие в построении личного состава 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» Министерства обороны России. Этот полк может дойти до Киева, заявил Кадыров.
«Мы надеемся на вас и уверены, что такие ребята с такой мощью могут просто зайти, взять как в первый раз и дойти до Киева», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике.
ВС РФ находились возле Киева в начале СВО в 2022 году. Но затем войска отвели для попытки мирно урегулировать конфликт, заявлял президент России Владимир Путин. Однако Украина отбросила договоренности, как только армия РФ отошла от ее столицы.
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