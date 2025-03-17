17 марта 2025

Кадырову показали полк, который способен вновь дойти до Киева

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Кадырову показали полк, который может дойти до Киева
Кадырову показали полк, который может дойти до Киева Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял участие в построении личного состава 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» Министерства обороны России. Этот полк может дойти до Киева, заявил Кадыров. 

«Мы надеемся на вас и уверены, что такие ребята с такой мощью могут просто зайти, взять как в первый раз и дойти до Киева», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике.

ВС РФ находились возле Киева в начале СВО в 2022 году. Но затем войска отвели для попытки мирно урегулировать конфликт, заявлял президент России Владимир Путин. Однако Украина отбросила договоренности, как только армия РФ отошла от ее столицы.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял участие в построении личного состава 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» Министерства обороны России. Этот полк может дойти до Киева, заявил Кадыров.  «Мы надеемся на вас и уверены, что такие ребята с такой мощью могут просто зайти, взять как в первый раз и дойти до Киева», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике. ВС РФ находились возле Киева в начале СВО в 2022 году. Но затем войска отвели для попытки мирно урегулировать конфликт, заявлял президент России Владимир Путин. Однако Украина отбросила договоренности, как только армия РФ отошла от ее столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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