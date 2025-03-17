17 марта 2025

В Тунисе потеряли связь с задержанными россиянами, их состояние неизвестно

© Служба новостей «URA.RU»
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О состоянии задержанных россиян ничего не известно, сообщил один из родственников
О состоянии задержанных россиян ничего не известно, сообщил один из родственников Фото:

Задержанные в Тунисе в ноябре прошлого года россияне находятся в неизвестном состоянии, а связь с ними почти оборвалась. Об этом сообщил родственник одного из граждан России.

«К моему большому сожалению, на текущий момент каких-то новостей сейчас нет, о состоянии здоровья наших ребят так же информации нет... Плюс к тому Рамадан, условия, соответственно, для наших утяжелились, а связи нет никакой», — рассказал родственник одного из задержанных россиян РИА Новости.

Граждане РФ, которых арестовали в Тунисе во время посещения античных памятников Римской империи в селении Хайдра, содержатся в известной пытками и ужасными условиями тюрьме. Об этом ранее рассказала невеста одного из задержанных.

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Задержанные в Тунисе в ноябре прошлого года россияне находятся в неизвестном состоянии, а связь с ними почти оборвалась. Об этом сообщил родственник одного из граждан России. «К моему большому сожалению, на текущий момент каких-то новостей сейчас нет, о состоянии здоровья наших ребят так же информации нет... Плюс к тому Рамадан, условия, соответственно, для наших утяжелились, а связи нет никакой», — рассказал родственник одного из задержанных россиян РИА Новости. Граждане РФ, которых арестовали в Тунисе во время посещения античных памятников Римской империи в селении Хайдра, содержатся в известной пытками и ужасными условиями тюрьме. Об этом ранее рассказала невеста одного из задержанных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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