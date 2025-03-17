Пермские ученые ищут способ извлечь из недр полезные ископаемые, за которыми охотится Трамп

Ученые Пермского классического университета (ПГНИУ) разрабатывают технологии добычи редкоземельных металлов из вод заброшенных шахт Кизеловского угольного бассейна. Об этом сообщила пресс-службе вуза.
«Разрабатываются технологии добычи редкоземельных металлов из изливов вод. В конце 1980-х — начале 1990-х годов ученые проводили исследования на шахтах „Ключевская“, „Центральная“ и „Широковская“. Анализ показал — в горных породах есть широкий спектр микроэлементов, в том числе ниобий, вольфрам и скандий», — авторов проекта цитирует «Коммерсант-Прикамье».
Шахты на севере региона закрыли в 1990-е — начале 2000-х годов из-за низкой рентабельности. Там начала скапливаться талая и дождевая вода, которая, окисляясь, утекала в местные водоемы. Это привело к загрязнению рек из-за многочисленных изливов. Суть нового метода сводится к очистке в сочетании с извлечением полезных компонентов.
Ранее руководство Соликамского магниевого завода объявило, что готово возобновить поставки продукции в США. На данный момент это единственное производство в стране, которое получает именно редкоземельные металлы.
Термин «редкоземельные металлы» появилось в повестке на фоне переговоров вокруг урегулирования украинского кризиса. Глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского допуск к добыче полезных ископаемых. В это время Москва заявил, что готова сотрудничать с Вашингтоном в этом направлении.
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