17 марта 2025

Пермские ученые ищут способ извлечь из недр полезные ископаемые, за которыми охотится Трамп

ПГНИУ: создаются технологии добычи редкоземельных металлов из шахт в Прикамье
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Редкоземы планируют добывать в заброшенных шахтах
Редкоземы планируют добывать в заброшенных шахтах Фото:

Ученые Пермского классического университета (ПГНИУ) разрабатывают технологии добычи редкоземельных металлов из вод заброшенных шахт Кизеловского угольного бассейна. Об этом сообщила пресс-службе вуза.

«Разрабатываются технологии добычи редкоземельных металлов из изливов вод. В конце 1980-х — начале 1990-х годов ученые проводили исследования на шахтах „Ключевская“, „Центральная“ и „Широковская“. Анализ показал — в горных породах есть широкий спектр микроэлементов, в том числе ниобий, вольфрам и скандий», — авторов проекта цитирует «Коммерсант-Прикамье».

Шахты на севере региона закрыли в 1990-е — начале 2000-х годов из-за низкой рентабельности. Там начала скапливаться талая и дождевая вода, которая, окисляясь, утекала в местные водоемы. Это привело к загрязнению рек из-за многочисленных изливов. Суть нового метода сводится к очистке в сочетании с извлечением полезных компонентов.

Ранее руководство Соликамского магниевого завода объявило, что готово возобновить поставки продукции в США. На данный момент это единственное производство в стране, которое получает именно редкоземельные металлы.

Термин «редкоземельные металлы» появилось в повестке на фоне переговоров вокруг урегулирования украинского кризиса. Глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского допуск к добыче полезных ископаемых. В это время Москва заявил, что готова сотрудничать с Вашингтоном в этом направлении.

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Ученые Пермского классического университета (ПГНИУ) разрабатывают технологии добычи редкоземельных металлов из вод заброшенных шахт Кизеловского угольного бассейна. Об этом сообщила пресс-службе вуза. «Разрабатываются технологии добычи редкоземельных металлов из изливов вод. В конце 1980-х — начале 1990-х годов ученые проводили исследования на шахтах „Ключевская“, „Центральная“ и „Широковская“. Анализ показал — в горных породах есть широкий спектр микроэлементов, в том числе ниобий, вольфрам и скандий», — авторов проекта цитирует «Коммерсант-Прикамье». Шахты на севере региона закрыли в 1990-е — начале 2000-х годов из-за низкой рентабельности. Там начала скапливаться талая и дождевая вода, которая, окисляясь, утекала в местные водоемы. Это привело к загрязнению рек из-за многочисленных изливов. Суть нового метода сводится к очистке в сочетании с извлечением полезных компонентов. Ранее руководство Соликамского магниевого завода объявило, что готово возобновить поставки продукции в США. На данный момент это единственное производство в стране, которое получает именно редкоземельные металлы. Термин «редкоземельные металлы» появилось в повестке на фоне переговоров вокруг урегулирования украинского кризиса. Глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского допуск к добыче полезных ископаемых. В это время Москва заявил, что готова сотрудничать с Вашингтоном в этом направлении.
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