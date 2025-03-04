Пермский стратегический завод готов сотрудничать с США по редкоземельным металлам

Соликамский магниевый завод готов к партнерству с США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее ОАО «СМЗ» уже сотрудничало с зарубежными партнерами
Ранее ОАО «СМЗ» уже сотрудничало с зарубежными партнерами Фото:

ОАО «Соликамский магниевый завод» готов возобновить поставки продукции в США. Об этом заявил его генеральный директор Руслан Димухамедов, сообщает издание Газета.Ru.

«До обострения политической ситуации ОАО „Соликамский магниевый завод“ производило поставки продукции, в том числе американским партнерам. Мы готовы возобновить эти отношения. Наше предприятие производит 75% российского магния и широкий спектр редкометальной продукции», — приводит слова Димухамедова издание.

24 февраля 2025 года интерес к российским редкоземельным металлам проявил президент США Дональд Трамп. В тот же день президент России Владимир Путин провел совещание на эту тему, где выразил готовность предложить совместные проекты в этой области.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов.

Ранее URA.RU сообщало, что ОАО «Соликамский магниевый завод» заключило контракт на проектирование нового производства стоимостью более 700 млн рублей. Общая сумма инвестиций в проект составит около 7 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ОАО «Соликамский магниевый завод» готов возобновить поставки продукции в США. Об этом заявил его генеральный директор Руслан Димухамедов, сообщает издание Газета.Ru. «До обострения политической ситуации ОАО „Соликамский магниевый завод“ производило поставки продукции, в том числе американским партнерам. Мы готовы возобновить эти отношения. Наше предприятие производит 75% российского магния и широкий спектр редкометальной продукции», — приводит слова Димухамедова издание. 24 февраля 2025 года интерес к российским редкоземельным металлам проявил президент США Дональд Трамп. В тот же день президент России Владимир Путин провел совещание на эту тему, где выразил готовность предложить совместные проекты в этой области. Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов. Ранее URA.RU сообщало, что ОАО «Соликамский магниевый завод» заключило контракт на проектирование нового производства стоимостью более 700 млн рублей. Общая сумма инвестиций в проект составит около 7 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...