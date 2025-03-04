Пермский стратегический завод готов сотрудничать с США по редкоземельным металлам

ОАО «Соликамский магниевый завод» готов возобновить поставки продукции в США. Об этом заявил его генеральный директор Руслан Димухамедов, сообщает издание Газета.Ru.
«До обострения политической ситуации ОАО „Соликамский магниевый завод“ производило поставки продукции, в том числе американским партнерам. Мы готовы возобновить эти отношения. Наше предприятие производит 75% российского магния и широкий спектр редкометальной продукции», — приводит слова Димухамедова издание.
24 февраля 2025 года интерес к российским редкоземельным металлам проявил президент США Дональд Трамп. В тот же день президент России Владимир Путин провел совещание на эту тему, где выразил готовность предложить совместные проекты в этой области.
Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов.
Ранее URA.RU сообщало, что ОАО «Соликамский магниевый завод» заключило контракт на проектирование нового производства стоимостью более 700 млн рублей. Общая сумма инвестиций в проект составит около 7 млрд рублей.
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