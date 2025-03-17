17 марта 2025

Трамп не стал брать вину за провалившееся вторжение ВСУ в Курскую область

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Поражение ВСУ не связано с остановкой помощи США, заявил Трамп
Поражение ВСУ не связано с остановкой помощи США, заявил Трамп Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Провал ВСУ во вторжении в Курскую область не стал следствием решения США приостановить поставки американской помощи Киеву. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с журналистами.

«Нет, вовсе нет. Скорее наоборот», — сказал Трамп в ответ на вопрос о влиянии его решения на ситуацию с ВСУ под Курском. Его слова приводит ТАСС.

Как ранее сообщили ряд зарубежных СМИ, украинская армия отступила со всех российских территорий в Курской области. Некоторые аналитики увидели в этом связь с решением Трампа прекратить помощь Киеву, которое он принял в начале марта.

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Провал ВСУ во вторжении в Курскую область не стал следствием решения США приостановить поставки американской помощи Киеву. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с журналистами. «Нет, вовсе нет. Скорее наоборот», — сказал Трамп в ответ на вопрос о влиянии его решения на ситуацию с ВСУ под Курском. Его слова приводит ТАСС. Как ранее сообщили ряд зарубежных СМИ, украинская армия отступила со всех российских территорий в Курской области. Некоторые аналитики увидели в этом связь с решением Трампа прекратить помощь Киеву, которое он принял в начале марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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