Тюменец нанес шесть ножевых ударов своему псу, а после оставил его умирать в лесу из-за испорченной мебели в съемной квартире. Волонтеры подобрали животное и спасли от ран. Сейчас американский стаффордширский терьер идет на поправку.
«Вот он наш герой дня. Просто умничка. Обработали и перевезли в стационар на Гастелло. Админ клиники ездила со мной!» — написала волонтер в группе «„КОТиПЕС 72“ АНО ПБЖ помощь животным Тюмень» VK.
По ее словам, администратор клиники ездила только потому, что она специализируется на агрессивных собаках и способна их успокоить, однако пострадавший американский стаффордширский терьер «оказался душкой». Тюменцы активно комментируют этот пост: «А ведь он мог ответить, мог просто разодрать этого „хозяина“, но он его не тронул… Все таки животные бывают намного человечнее многих особей человеческого рода».
Сейчас тюменец, совершивший столь жестокое действие, задержан полицией. На мужчину завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Максимальная санкция статьи — лишение свободы сроком на три года.
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