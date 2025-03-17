В Челябинской области наградили семьи, прожившие вместе более 60 лет

В Челябинской области пары, которые прожили вместе более 60 лет, отметят знаком отличия «Семейное счастье». Всего награду получат 625 семей. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
«Наградить знаком отличия Челябинской области „Семейное счастье“ супружеские пары горда Челябинска и Челябинской области, прожившие в браке 60 и более лет», — говорится в документе. В нем перечислены имена награжденных — всего 625 пар.
Знак могут получить семьи, чей совместный брачный стаж составляет 50, 60 или 70 лет. Чтобы стать обладателями данной награды, супруги должны подать соответствующее заявление в органы социальной защиты в течение 12 месяцев после отмеченного юбилея. Размер единовременного денежного пособия зависит от продолжительности брака и составляет 50 тысяч рублей за 50 лет совместной жизни, 100 тысяч рублей за 60 лет и 150 тысяч рублей за 70 лет брака.
Как URA.RU писало ранее, депутаты Законодательного Собрания региона освободили от налога на доходы физлиц выплаты, которые пары-долгожители получат за долгий брак. Для этого единовременное денежное вознаграждение преобразовано в единовременное денежное пособие, что позволяет исключить необходимость платить обязательный взнос.
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