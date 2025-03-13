В Челябинской области выплаты за «Семейное счастье» освободили от налогов

Депутаты заксобрания Челябинской области освободили от выплаты налога на доходы физлиц выплаты, которые пары-долгожители получат за долгий брак. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, следивший за трансляцией заседания депутатов.
«В областной закон о знаке отличия „Семейное счастье“ внесены поправки. Единовременное денежное вознаграждение, выплачиваемое к награде, преобразовано в единовременное денежное пособие. Это исключит необходимость перечисления налога с доходов физических лиц, бюджетные средства будут направляться непосредственно на выплату», — сообщил корреспондент агентства.
По информации докладчика по законопроекту министра социальных отношений региона Натальи Лугачевой, за выплатой пособия уже обратилось 19 200 пар-долгожителей. На текущий год бюджет региона предусмотрел 1 миллиард 200 миллионов рублей на выплаты таким семьям.
Закон о знаке «Семейное счастье», согласно которому долго прожившие в браке супруги получат крупные денежные премии, был принят в сентябре прошлого года. На знак отличия «Семейное счастье» могут претендовать пары, прожившие в браке 50, 60 или 70 лет. Для получения знака они в течение 12 месяцев после юбилея должны обратиться в органы соцзащиты. Единовременная выплата за получение знака составляет 50 тысяч, 100 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.
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