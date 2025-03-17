17 марта 2025

Киркоров признался, что на шоу «Маска» разоблачил Серябкину

© Служба новостей «URA.RU»
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Киркоров признался, что на шоу «Маска» разоблачил Серябкину
Киркоров признался, что на шоу «Маска» разоблачил Серябкину Фото:

Певец Филипп Киркоров раскрыл, что сразу догадался, кто скрывается под одним из костюмов в популярном телешоу «Маска». Исполнительницу Ольгу Серябкину выдал ее уникальный тембр, заявил Киркоров.

«Браво, Оля! Все твои выходы были безупречны. Но и узнал я тебя почти сразу. В этом тоже есть большой плюс. Ты — артист с характерным только тебе звучанием», — написал Киркоров в своем telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало, что в шестом выпуске проекта «Маска» зрители и жюри решили, что Богомол должен покинуть шоу. Под маской Богомола оказалась Ольга Серябкина, экс-солистка группы «Серебро». Она призналась, что костюм был тяжелым и затруднял удержание баланса. В конце выступления Серябкина исполнила песню «Королева».

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Певец Филипп Киркоров раскрыл, что сразу догадался, кто скрывается под одним из костюмов в популярном телешоу «Маска». Исполнительницу Ольгу Серябкину выдал ее уникальный тембр, заявил Киркоров. «Браво, Оля! Все твои выходы были безупречны. Но и узнал я тебя почти сразу. В этом тоже есть большой плюс. Ты — артист с характерным только тебе звучанием», — написал Киркоров в своем telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало, что в шестом выпуске проекта «Маска» зрители и жюри решили, что Богомол должен покинуть шоу. Под маской Богомола оказалась Ольга Серябкина, экс-солистка группы «Серебро». Она призналась, что костюм был тяжелым и затруднял удержание баланса. В конце выступления Серябкина исполнила песню «Королева».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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