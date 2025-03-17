Жители Курганской области заметили пчел
Жители Курганской области заметили пчел в середине марта. Об этом сообщается в социальных сетях.
«В середине марта в селе Белозерском начали летать пчелы. Возможно, пчела сбежала из улья», — сообщается в telegram-канале ИС «Белозерское».
Жители предполагают, что пчела могла улететь из улья
Ранее URA.RU сообщало, что 17 марта в Кургане была зафиксирована максимальная температура +10,7°C, что стало новым рекордом для этого дня. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году (+8,6°C). Это уже шестой температурный рекорд с начала года.
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