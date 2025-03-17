17 марта 2025

В Курганской области проснулись пчелы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Курганской области заметили пчел
Жители Курганской области заметили пчел Фото:

Жители Курганской области заметили пчел в середине марта. Об этом сообщается в социальных сетях.

«В середине марта в селе Белозерском начали летать пчелы. Возможно, пчела сбежала из улья», — сообщается в telegram-канале ИС «Белозерское».

Жители предполагают, что пчела могла улететь из улья
Жители предполагают, что пчела могла улететь из улья
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что 17 марта в Кургане была зафиксирована максимальная температура +10,7°C, что стало новым рекордом для этого дня. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году (+8,6°C). Это уже шестой температурный рекорд с начала года. 

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Жители Курганской области заметили пчел в середине марта. Об этом сообщается в социальных сетях. «В середине марта в селе Белозерском начали летать пчелы. Возможно, пчела сбежала из улья», — сообщается в telegram-канале ИС «Белозерское». Ранее URA.RU сообщало, что 17 марта в Кургане была зафиксирована максимальная температура +10,7°C, что стало новым рекордом для этого дня. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году (+8,6°C). Это уже шестой температурный рекорд с начала года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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