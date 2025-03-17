17 марта 2025

Челябинцам предлагают купить ржавый ретро ЗИЛ за 3,8 миллиона рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Лимузин ЗИЛ требует реставрации (архивное фото)
Лимузин ЗИЛ требует реставрации (архивное фото) Фото:

В Челябинске продают ретро автомобиль ЗИЛ-115. Машина требует реставрации. Продавец назначил за нее цену в 3,8 миллиона рублей. Об этом говорится в объявлении на интернет-платформе «Дром».

«ЗИЛ-4104 (115) под реставрацию, передний бампер новодел, документы советские. Машина по низу рынка, не ждите от нее чуда», — говорится в предложении на онлайн-площадке.

Автомобиль сошел с конвейера в 1978 году. Данная модель популярна среди коллекционеров. Судя по фотографиям, прикрепленным к объявлению, кузов лимузина имеет значительные следы ржавчины и требует новой покраски. Интерьер автомобиля изношен, некоторые элементы отсутствуют.

Ранее челябинцам озвучили самые дорогие автомобильные бренды, представленные на рынке. В список вошли премиальные иномарки: Mercedes-Benz, BMW, а также спортивные модели McLaren GT и Ferrari.

Автомобиль продают ниже рыночной цены из-за того, что покупателю придется вложиться в реставрацию
Автомобиль продают ниже рыночной цены из-за того, что покупателю придется вложиться в реставрацию
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В Челябинске продают ретро автомобиль ЗИЛ-115. Машина требует реставрации. Продавец назначил за нее цену в 3,8 миллиона рублей. Об этом говорится в объявлении на интернет-платформе «Дром». «ЗИЛ-4104 (115) под реставрацию, передний бампер новодел, документы советские. Машина по низу рынка, не ждите от нее чуда», — говорится в предложении на онлайн-площадке. Автомобиль сошел с конвейера в 1978 году. Данная модель популярна среди коллекционеров. Судя по фотографиям, прикрепленным к объявлению, кузов лимузина имеет значительные следы ржавчины и требует новой покраски. Интерьер автомобиля изношен, некоторые элементы отсутствуют. Ранее челябинцам озвучили самые дорогие автомобильные бренды, представленные на рынке. В список вошли премиальные иномарки: Mercedes-Benz, BMW, а также спортивные модели McLaren GT и Ferrari.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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