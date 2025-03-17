В Челябинске продают ретро автомобиль ЗИЛ-115. Машина требует реставрации. Продавец назначил за нее цену в 3,8 миллиона рублей. Об этом говорится в объявлении на интернет-платформе «Дром».
«ЗИЛ-4104 (115) под реставрацию, передний бампер новодел, документы советские. Машина по низу рынка, не ждите от нее чуда», — говорится в предложении на онлайн-площадке.
Автомобиль сошел с конвейера в 1978 году. Данная модель популярна среди коллекционеров. Судя по фотографиям, прикрепленным к объявлению, кузов лимузина имеет значительные следы ржавчины и требует новой покраски. Интерьер автомобиля изношен, некоторые элементы отсутствуют.
Ранее челябинцам озвучили самые дорогие автомобильные бренды, представленные на рынке. В список вошли премиальные иномарки: Mercedes-Benz, BMW, а также спортивные модели McLaren GT и Ferrari.
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