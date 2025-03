Самые дорогие иномарки, которые автодилеры предлагают челябинцам

Самый дорогой Mercedes-Benz продают челябинцам за 34 миллиона 990 тысяч рублей

14 марта 2025 в 06:10 Размер текста - 17 +

Цены на премиальные авто могут достигать несколько десятков миллионов рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Самыми дорогими автомобильными брендами, представленными на рынке Челябинской области, стали Mercedes-Benz, BMW, а также спортивные модели McLaren GT и Ferrari. Стоимость некоторых экземпляров достигает 35 миллионов рублей. Такие данные следуют из объявлений на популярной онлайн-площадке. «Тройку самых дорогих автомобилей возглавляет линейка Mercedes-Benz. Самый дорогой из них — Mercedes-Benz G-класс AMG 4.0 AT 2024 года выпуска — продают за 34 млн 990 тыс. рублей. Mercedes-Benz G-класс AMG 4.0 AT 2023 года выпуска автодилер предлагает за 29 млн 500 тысяч. А Mercedes-Benz GLS-класс AMG 4.0 AT 2024 года выпуска с пробегом 6 500 километров продается за 27 млн 350 тыс. рублей», — говорится в объявлениях на сайте «Авито». За новый BMW X5 M 4.4 AT 2024 года автодилер из Магнитогорска запрашивает 25 млн 990 тыс. рублей. На 500 тысяч дешевле обойдется BMW X7 3.0 AT 2024 года. Автосалон предлагает BMW X6 4.4 AT 2024 года за 24 млн 990 тыс. рублей. Премиальный спортивный McLaren GT 4.0 AMT 2019 года выпуска с пробегом 28 тыс. километров продают за 24 млн 500 тыс. рублей. За Ferrari F12berlinetta 6.3 AMT 2015 года выпуска с пробегом 17 тыс. километров продавец просит 24 млн 500 тыс. рублей.

