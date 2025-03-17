17 марта 2025

Израиль вновь начал военные операции в секторе Газа

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Израиль начал военную операцию
Израиль начал военную операцию Фото:

Израильская армия наносит массированные удары по территории сектора Газа в ответ на отказ ХАМАС выдать заложников. ВВС страны вновь начали бомбить весь регион после перемирия. Об этом сообщает Al Arabiya.

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Израильская армия наносит массированные удары по территории сектора Газа в ответ на отказ ХАМАС выдать заложников. ВВС страны вновь начали бомбить весь регион после перемирия. Об этом сообщает Al Arabiya.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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