Израиль вновь начал военные операции в секторе Газа

Израиль начал военную операцию
Израильская армия наносит массированные удары по территории сектора Газа в ответ на отказ ХАМАС выдать заложников. ВВС страны вновь начали бомбить весь регион после перемирия. Об этом сообщает Al Arabiya.
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