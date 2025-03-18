Детей с получением паспорта начнут привлекать к работе в выходные на каникулах

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Дети получат возможность работать с 14 лет при согласии родителей в выходные на каникулах
Дети получат возможность работать с 14 лет при согласии родителей в выходные на каникулах Фото:

Работодатели завладеют правом привлекать к деятельности детей с 14 лет во время летних каникул в выходные дни. Об этом говорится в поправках ко второму чтению, которые планирует поддержать комитет Госдумы.

«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения. Или в составе студенческих отрядов», — предлагается в соответствующем документе. Его приводит ТАСС.

Необходимым условием для привлечения к труду является наличие письменного согласия самого работника, если его возраст составляет 15 лет. В случае, когда работнику исполнилось 14 лет, требуется письменное согласие как самого ребенка, так и одного из его родителей. Для детей-сирот предусмотрены особые условия: кроме письменного согласия несовершеннолетнего работника, необходимо также получить разрешение от соответствующего органа опеки и попечительства.

Большинство родителей в России не против введения трудового воспитания в школьную программу. Об этом стало известно из опроса в сентябре 2024 года. Также сообщается, что 53,4% родителей заявили, что их дети охотно участвуют в трудовой деятельности, рассказывают взрослым о впечатлениях.

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Работодатели завладеют правом привлекать к деятельности детей с 14 лет во время летних каникул в выходные дни. Об этом говорится в поправках ко второму чтению, которые планирует поддержать комитет Госдумы. «Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения. Или в составе студенческих отрядов», — предлагается в соответствующем документе. Его приводит ТАСС. Необходимым условием для привлечения к труду является наличие письменного согласия самого работника, если его возраст составляет 15 лет. В случае, когда работнику исполнилось 14 лет, требуется письменное согласие как самого ребенка, так и одного из его родителей. Для детей-сирот предусмотрены особые условия: кроме письменного согласия несовершеннолетнего работника, необходимо также получить разрешение от соответствующего органа опеки и попечительства. Большинство родителей в России не против введения трудового воспитания в школьную программу. Об этом стало известно из опроса в сентябре 2024 года. Также сообщается, что 53,4% родителей заявили, что их дети охотно участвуют в трудовой деятельности, рассказывают взрослым о впечатлениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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