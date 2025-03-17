В ХМАО лишенного прав депутата думы Нижневартовска Руслана Куштанова исключили из списка членов партии «Единая Россия». Он получил наказание за пьяное ДТП и отказ от медосвидетельствования, влетев на своем Infinity в стоящую на светофоре Honda 1 декабря, спровоцировав тройную аварию. Источник в политическом истеблишменте Нижневартовска пояснил, что депутат, несмотря на лишение членства в ЕР, вероятнее всего, сохранит мандат.
«Куштанова исключили из списков ЕР. Решение принято 17 марта. Но он с высокой долей вероятности сохранит место в думе и во фракции — власти не горят желанием проводить довыборы, поскольку до окончания срока полномочий этого созыва осталось 1,5 года. И до потери мандата увольнение (депутат возглавляет муниципальную спортшколу олимпийского резерва) ему, как говорят, не грозит», — отмечает инсайдер.
Согласно законодательству, принятому властями Нижневартовска, в случае исключения из партии депутат может сохранить членство во фракции. А вот исключение из фракции влечет за собой сложение мандата.
Косвенно подтвердить информацию об исключении Куштанова из списков югорских единороссов можно, проанализировав сайты регионального отделения и муниципальный портал. Если на ресурсе мэрии все еще указано членство депутата в ЕР, то на портале реготделения в разделе «Лица партии» Куштанова уже нет.
Депутат Куштанов не ответил на звонок журналиста агентства. В аппарат партии и пресс-службу администрации города направлены запросы. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что Куштанов был лишен права управления автомобилем после тройного ДТП на Комсомольском бульваре. Информация о назначении административного наказания была опубликована в картотеке мирового суда.
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