17 марта 2025

Лишенного после совершения пьяного ДТП прав депутата из ХМАО исключили из партии. Инсайд

Депутата Куштанова из Нижневартовска исключили из ЕР после лишения прав
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕР исключила из своих списков депутата думы Нижневартовска Руслана Куштанова
ЕР исключила из своих списков депутата думы Нижневартовска Руслана Куштанова Фото:

В ХМАО лишенного прав депутата думы Нижневартовска Руслана Куштанова исключили из списка членов партии «Единая Россия». Он получил наказание за пьяное ДТП и отказ от медосвидетельствования, влетев на своем Infinity в стоящую на светофоре Honda 1 декабря, спровоцировав тройную аварию. Источник в политическом истеблишменте Нижневартовска пояснил, что депутат, несмотря на лишение членства в ЕР, вероятнее всего, сохранит мандат.

«Куштанова исключили из списков ЕР. Решение принято 17 марта. Но он с высокой долей вероятности сохранит место в думе и во фракции — власти не горят желанием проводить довыборы, поскольку до окончания срока полномочий этого созыва осталось 1,5 года. И до потери мандата увольнение (депутат возглавляет муниципальную спортшколу олимпийского резерва) ему, как говорят, не грозит», — отмечает инсайдер.

Согласно законодательству, принятому властями Нижневартовска, в случае исключения из партии депутат может сохранить членство во фракции. А вот исключение из фракции влечет за собой сложение мандата.

Косвенно подтвердить информацию об исключении Куштанова из списков югорских единороссов можно, проанализировав сайты регионального отделения и муниципальный портал. Если на ресурсе мэрии все еще указано членство депутата в ЕР, то на портале реготделения в разделе «Лица партии» Куштанова уже нет.

Депутат Куштанов не ответил на звонок журналиста агентства. В аппарат партии и пресс-службу администрации города направлены запросы. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что Куштанов был лишен права управления автомобилем после тройного ДТП на Комсомольском бульваре. Информация о назначении административного наказания была опубликована в картотеке мирового суда.

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В ХМАО лишенного прав депутата думы Нижневартовска Руслана Куштанова исключили из списка членов партии «Единая Россия». Он получил наказание за пьяное ДТП и отказ от медосвидетельствования, влетев на своем Infinity в стоящую на светофоре Honda 1 декабря, спровоцировав тройную аварию. Источник в политическом истеблишменте Нижневартовска пояснил, что депутат, несмотря на лишение членства в ЕР, вероятнее всего, сохранит мандат. «Куштанова исключили из списков ЕР. Решение принято 17 марта. Но он с высокой долей вероятности сохранит место в думе и во фракции — власти не горят желанием проводить довыборы, поскольку до окончания срока полномочий этого созыва осталось 1,5 года. И до потери мандата увольнение (депутат возглавляет муниципальную спортшколу олимпийского резерва) ему, как говорят, не грозит», — отмечает инсайдер. Согласно законодательству, принятому властями Нижневартовска, в случае исключения из партии депутат может сохранить членство во фракции. А вот исключение из фракции влечет за собой сложение мандата. Косвенно подтвердить информацию об исключении Куштанова из списков югорских единороссов можно, проанализировав сайты регионального отделения и муниципальный портал. Если на ресурсе мэрии все еще указано членство депутата в ЕР, то на портале реготделения в разделе «Лица партии» Куштанова уже нет. Депутат Куштанов не ответил на звонок журналиста агентства. В аппарат партии и пресс-службу администрации города направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что Куштанов был лишен права управления автомобилем после тройного ДТП на Комсомольском бульваре. Информация о назначении административного наказания была опубликована в картотеке мирового суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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