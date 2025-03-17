Депутата из ХМАО лишили прав после совершения пьяного ДТП

Депутат думы Нижневартовска (ХМАО) от партии «Единая Россия» Руслан Куштанов лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования после аварии, которая произошла 1 декабря 2024 года. На сайте мирового суда опубликована информация о назначении ему административного наказания по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ.
«Статья КоАП: 12.26, ч.1. Привлекаемое лицо: Куштанов Р.Р. Документ: постановление о назначении административного наказания от 5 марта 2025», — гласит информация в картотеке дел мировых судей. В кодексе указано, что невыполнение требований пройти проверку на наличие алкоголя влечет наложение штрафа 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством.
Журналист агентства не смог дозвониться до Куштанова, чтобы уточнить, на какой срок он был лишен прав (по указанной норме КоАП варьируется от полутора до двух лет — прим. URA.RU). Однако депутат не ответил на звонок. Комментарий пресс-службы судов ХМАО ожидается.
Народный избранник устроил тройное ДТП на Комсомольском бульваре 1 декабря 2024 года — он влетел в стоящую на перекрестке белую «Хонду» на своем кроссовере. От удара хетчбэк развернуло и вынесло на встречную полосу, и в нее врезался седан.
Его машину опознали по номерам. Затем информация о начале судебного процесса в отношении депутата была размещена на сайте мировых судей Нижневартовска. Рассмотрение дела несколько раз переносилось, но судья все же вынес решение. Информация о том, лишится ли единоросс мандата и членства в партии, уточняется.
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