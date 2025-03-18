Израиль нанес удары по сектору Газа: причины возобновления огня спустя два месяца перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила авиаудары по сектору Газа спустя два месяца после заключения соглашения о перемирии. Причиной стал отказ палестинского движения ХАМАС прекратить огонь и выдать заложников. Подробнее — в материале URA.RU.
Причины возобновления огня в секторе Газа
Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа после отказа ХАМАС принять американский план по продлению режима прекращения огня и освобождению заложников. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Он совместно с министром обороны Исраэлем Кацем поручил ЦАХАЛу принять решительные меры против палестинского движения. В канцелярии Нетаньяху добавили, что Израиль будет действовать с нарастающей силой согласно оперативному плану, одобренному политическим руководством.
Первое перемирие
В январе ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня и обмене заложников сроком на 42 дня. Соглашение о перемирии вступило в силу 19 января. План включал в себя разблокировку гуманитарной помощи, вывод израильских войск из сектора Газа и обмен заложников. За это время Израиль освободил около 1,7 тысячи палестинских заключенных и вывел войска из Газы, при этом ХАМАС продолжает удерживать 59 заложников.
Однако 28 февраля члены палестинского движения заявили, что не согласны на продолжение перемирия без гарантий второго этапа сделки, потребовав от Тель-Авива постоянного прекращения огня и вывода израильских войск. В ответ Израиль прекратил гуманитарную помощь и возобновил атаки на сектор Газа, так как первоначальное соглашение о перемирии действовало до 1 марта.
Что может быть дальше
В начале марта американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Израиль рассматривает возможность серии авиаударов и проведения ряда тактических операций против ХАМАС, в случае если усилия по принуждению организации к подчинению окажутся неэффективными. По данным газеты, в такой ситуации ЦАХАЛ также может организовать принудительную эвакуацию сотен тысяч палестинцев, перемещая их из северных районов сектора Газа на юг.
Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС обострился в октябре 2023 года, когда израильская армия 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в регионе. 15 января 2025 года сторонам все же удалось достичь соглашение о прекращении огня. Спустя два месяца Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа, начав массированные бомбардировки. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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