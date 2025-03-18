Диетолог объяснила, что лучше для здоровья - молоко или сливки

И молоко, и сливки важно включать в свой рацион, так как оба продукта содержат кальций и аминокислоты, необходимые организму. Об этом сообщила врач-диетолог Анна Белоусова.
«Столь ценный для здоровья кальций содержится как в молоке, так и в сливках. Но из сливок он усваивается лучше, чем из молока, потому что они жирнее. То есть он более биодоступен. Поэтому тут как бы надо сравнивать, насколько человеку актуально или не актуально следить за поступающими жирами. Если человек думает о калорийности своего питания, то надо выбирать молоко», — подчеркнула Анна Белоусова. Ее слова приводит радио Sputnik.
Она также отметила, что молоко в отличие от сливок может способствовать похудению благодаря своему белковому составу и возможности использования в дробном питании. Однако она предостерегает, что само по себе употребление молока без сопутствующей диеты не приведет к потере веса.
Белоусова также заявила, что молоко и сливки могут действовать как антидепрессанты благодаря L-триптофану — аминокислоте, предшествующей серотонину. Она подчеркнула, что при кипячении молока нельзя снимать пенку, так как в ней содержатся L-триптофан и метионин. При кипячении сливок пенку следует размешивать, чтобы она осталась.
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