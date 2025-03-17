В ХМАО спасли пациента с перерезанным горлом

В Нижневартовске (ХМАО) врачи окружной больницы спасли пациента с ранением сонной артерии. Разрез охватывал около половины окружности сосуда, но врачам удалось спасти югорчанина.
«Осмотр раны показал повреждение внутренней сонной артерии — разрез охватывал около половины окружности сосуда, увеличивая риск для жизни пациента. Благодаря оперативности оказания помощи операция завершилась успешно», — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
Врачам удалось расширить доступ к сосудам шеи, зафиксировали поврежденную артерию и наложили узловые швы, которые позволили остановить кровотечение, рассказал врач операционной бригада Владимир Христ. Молодой человек был выписан домой в стабильном состоянии для дальнейшего восстановления.
Ранее URA.RU сообщало, двухлетнего мальчика из Сургута (ХМАО) спасли от онкологии. Врачи детской окружной больницы Нижневартовска назначили ребенку необходимую операцию и провели курс химиотерапии.
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