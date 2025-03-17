17 марта 2025

В ХМАО спасли пациента с перерезанным горлом

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи Нижневартовска спасли пациента с ранением сонной артерии
Врачи Нижневартовска спасли пациента с ранением сонной артерии Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) врачи окружной больницы спасли пациента с ранением сонной артерии. Разрез охватывал около половины окружности сосуда, но врачам удалось спасти югорчанина.

«Осмотр раны показал повреждение внутренней сонной артерии — разрез охватывал около половины окружности сосуда, увеличивая риск для жизни пациента. Благодаря оперативности оказания помощи операция завершилась успешно», — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Врачам удалось расширить доступ к сосудам шеи, зафиксировали поврежденную артерию и наложили узловые швы, которые позволили остановить кровотечение, рассказал врач операционной бригада Владимир Христ. Молодой человек был выписан домой в стабильном состоянии для дальнейшего восстановления.

Ранее URA.RU сообщало, двухлетнего мальчика из Сургута (ХМАО) спасли от онкологии. Врачи детской окружной больницы Нижневартовска назначили ребенку необходимую операцию и провели курс химиотерапии.

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В Нижневартовске (ХМАО) врачи окружной больницы спасли пациента с ранением сонной артерии. Разрез охватывал около половины окружности сосуда, но врачам удалось спасти югорчанина. «Осмотр раны показал повреждение внутренней сонной артерии — разрез охватывал около половины окружности сосуда, увеличивая риск для жизни пациента. Благодаря оперативности оказания помощи операция завершилась успешно», — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения. Врачам удалось расширить доступ к сосудам шеи, зафиксировали поврежденную артерию и наложили узловые швы, которые позволили остановить кровотечение, рассказал врач операционной бригада Владимир Христ. Молодой человек был выписан домой в стабильном состоянии для дальнейшего восстановления. Ранее URA.RU сообщало, двухлетнего мальчика из Сургута (ХМАО) спасли от онкологии. Врачи детской окружной больницы Нижневартовска назначили ребенку необходимую операцию и провели курс химиотерапии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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