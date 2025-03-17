В поселках Нагайбакского района Челябинской области в ночь на 18 марта паводковая ситуация резко ухудшилась из-за начавшегося дождя. Подтоплены 36 приусадебных участков, организованы пункты временного размещения (ПВР) для пострадавших, сообщила пресс-служба регионального МЧС России.
«В ночное время в результате поднятия уровня воды в реке Гумбейка Нагайбакского района, в поселке Остроленский по улице Набережной произошло подтопление 36 приусадебных участков. Проведено оповещение населения, граждане от эвакуации и размещения в ПВР отказались», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Глава Нагайбакского района Егор Тимофеев ночью выезжал в поселок Остроленский. Главам Кассельского, Переселенческого и Фершампенуазского было поручено немедленно проверить места возможного потопления. «Руководители также ночью проехали на проверку уточнить динамику подъема воды», — сообщает местное издание «Всходы».
На пруду Хрустальный около поселка Южный вода поднялась на 20 сантиметров. Через дорогу Южный- Знаменка начался перелив в нескольких местах. На участке организовано дежурство дорожной службы на автомобиле КамАЗ. Сегодня утром стало известно, что вода перелила трассу около поселка Остроленский.
В Челябинской области из-за аномального потепления паводок начался раньше срока. Подтопления уже фиксируются в Нагайбакском, Сосновском и других районах. В ночь на 18 марта обстановку ухудшил начавшийся дождь. Вся актуальная информация о паводке 2025 года в Челябинской области собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!