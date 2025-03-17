В Ашинском районе Челябинской области из-за осадков и таяния снега подтопило дома и дороги. Видео подтопленных территорий распространяется в соцсетях.
«Уровень воды, конечно, хорош. Уже и большие (машины, — прим. ред) сюда не пройдут», — комментирует ситуацию очевидец на видео из паблика «Трасса М5 Челябинск — Уфа».
В мэрии Аши сообщили, что из-за резкого потепления и обильных осадков на реке Сим выше города Аша прошел ледоход, образовав затор. В связи с этим произошло подтопление в двух микрорайонах — в поселке Чапаевский и поселке Козинский. Специалисты МЧС, отдела ГОЧС администрации муниципалитета и коммунальных служб города проводят подворовые обходы на предмет возможной эвакуации. В гостинице Аши подготовлен пункт временного размещения.
Ранее сообщалось, что в Ашинском районе из-за паводка и ливней размыло участок федеральной трассы М-5 «Урал». В пресс-службе главка МЧС сообщили, что изучают ситуацию в Ашинском районе.
В пресс-службе регионального главка добавили, что за ночь паводковая ситуация ухудшилась в Нагайбакском районе. В ночное время в результате поднятия уровня воды в реке Гумбейка, в поселке Остроленский по улице Набережной произошло подтопление 36 приусадебных участков. В настоящий момент уровень воды в реке стабилизировался.
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