В Ашинском районе Челябинской области из-за паводка и ливней размыло участок федеральной трассы М-5 «Урал». Об этом рассказали пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Идут дорожные работы на 1554 километре автодороги М-5 „Урал“ в Ашинском районе Челябинской области. Здесь в результате непрекращающихся ливневых осадков оказался подтоплен технологический объезд участка реконструкции протяженностью пять метров», — объяснили в дорожной компании.
Госавтоинспекция ввела реверсивное движение на участке дороги, где проводятся ремонтные работы. Водителям советуется принимать эту информацию во внимание при составлении маршрутов.
Как URA.RU писало ранее, из-за паводка подтопление территорий наблюдается в Брединском, Варненском, Нагайбакском, Сосновском, Троицком, Уйском районах области. По этому факту прокуратура организовала проверки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!