17 марта 2025

В Челябинской области размыло участок федеральной трассы М-5. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопленный участок трассы в Челябинской области восстанавливают дорожники (архивное фото)
Подтопленный участок трассы в Челябинской области восстанавливают дорожники (архивное фото) Фото:

В Ашинском районе Челябинской области из-за паводка и ливней размыло участок федеральной трассы М-5 «Урал». Об этом рассказали пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Идут дорожные работы на 1554 километре автодороги М-5 „Урал“ в Ашинском районе Челябинской области. Здесь в результате непрекращающихся ливневых осадков оказался подтоплен технологический объезд участка реконструкции протяженностью пять метров», — объяснили в дорожной компании.

Госавтоинспекция ввела реверсивное движение на участке дороги, где проводятся ремонтные работы. Водителям советуется принимать эту информацию во внимание при составлении маршрутов.

Как URA.RU писало ранее, из-за паводка подтопление территорий наблюдается в Брединском, Варненском, Нагайбакском, Сосновском, Троицком, Уйском районах области. По этому факту прокуратура организовала проверки.

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В Ашинском районе Челябинской области из-за паводка и ливней размыло участок федеральной трассы М-5 «Урал». Об этом рассказали пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Идут дорожные работы на 1554 километре автодороги М-5 „Урал“ в Ашинском районе Челябинской области. Здесь в результате непрекращающихся ливневых осадков оказался подтоплен технологический объезд участка реконструкции протяженностью пять метров», — объяснили в дорожной компании. Госавтоинспекция ввела реверсивное движение на участке дороги, где проводятся ремонтные работы. Водителям советуется принимать эту информацию во внимание при составлении маршрутов. Как URA.RU писало ранее, из-за паводка подтопление территорий наблюдается в Брединском, Варненском, Нагайбакском, Сосновском, Троицком, Уйском районах области. По этому факту прокуратура организовала проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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