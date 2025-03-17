17 марта 2025

В челябинском поселке, где паводок топит дома, усилили работу МЧС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопление в Ревде на улице Коммуны. Свердловская область, паводок, грязная вода, наводнение, сильное течение
В поселок Остроленский из-за паводка приехала группа регионального МЧС Фото:

В поселке Остроленский Нагайбакского района Челябинской области, где паводок начал топить жилые дома, МЧС усилило группировку специалистов и вывело беспилотники для обследования русла реки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления, продолжается укрепление берега реки Гумбейка.

«В Нагайбакский район прибыла рабочая группа ГУ МЧС России по Челябинской области. Специалисты усилили местную группировку на ликвидации последствий паводковых вод», — уточнили URA.RU в ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что русло реки обследуют беспилотники, в поселке проводятся инженерные мероприятия, включая берегоукрепительные работы. Дома в Остроленском начало топить из-за паводка в ночь на 18 марта. В нем и еще двух поселениях решено открыть пункты временного размещения.

Паводок пришел в регион на две недели раньше ожидаемой даты. Подтопленными также оказались Брединский, Варненский, Сосновский, Троицкий и Уйский районы региона.

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В поселке Остроленский Нагайбакского района Челябинской области, где паводок начал топить жилые дома, МЧС усилило группировку специалистов и вывело беспилотники для обследования русла реки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления, продолжается укрепление берега реки Гумбейка. «В Нагайбакский район прибыла рабочая группа ГУ МЧС России по Челябинской области. Специалисты усилили местную группировку на ликвидации последствий паводковых вод», — уточнили URA.RU в ГУ МЧС. В ведомстве добавили, что русло реки обследуют беспилотники, в поселке проводятся инженерные мероприятия, включая берегоукрепительные работы. Дома в Остроленском начало топить из-за паводка в ночь на 18 марта. В нем и еще двух поселениях решено открыть пункты временного размещения. Паводок пришел в регион на две недели раньше ожидаемой даты. Подтопленными также оказались Брединский, Варненский, Сосновский, Троицкий и Уйский районы региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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