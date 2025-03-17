В поселке Остроленский Нагайбакского района Челябинской области, где паводок начал топить жилые дома, МЧС усилило группировку специалистов и вывело беспилотники для обследования русла реки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления, продолжается укрепление берега реки Гумбейка.
«В Нагайбакский район прибыла рабочая группа ГУ МЧС России по Челябинской области. Специалисты усилили местную группировку на ликвидации последствий паводковых вод», — уточнили URA.RU в ГУ МЧС.
В ведомстве добавили, что русло реки обследуют беспилотники, в поселке проводятся инженерные мероприятия, включая берегоукрепительные работы. Дома в Остроленском начало топить из-за паводка в ночь на 18 марта. В нем и еще двух поселениях решено открыть пункты временного размещения.
Паводок пришел в регион на две недели раньше ожидаемой даты. Подтопленными также оказались Брединский, Варненский, Сосновский, Троицкий и Уйский районы региона.
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