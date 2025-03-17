В челябинском районе из-за паводка начало топить дома

В поселках Нагайбакского района Челябинской области ночью 18 марта обострилась паводковая ситуация. В поселке Остроленский открыли пункт временного размещения людей из-за подтопления домов. Соответствующее поручение дал глава района Егор Тимофеев.
«Сегодня ночью из-за обильного таяния снега и начавшегося дождя осложнилась паводковая ситуация в поселках Нагайбакского района. Глава в три часа ночи выехал в поселок Остроленский. Здесь решено открыть пункт временного размещения людей, так как начало подтапливать дома на крайних улицах», — говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
Также пункты временного размещения открыли в Переселенческом поселении и Фершампенуазе. Егор Тимофеев поручил руководителям Кассельского, Переселенческого и Фершампенуазского поселений в срочном порядке осуществить проверку районов, подверженных риску затопления. Они выполнили обход территорий в ночное время для оценки изменений уровня воды.
В водоеме Хрустальный, расположенном возле поселка Южный, уровень воды повысился на 20 сантиметров. На автодороге, соединяющей Южный с Знаменкой, зафиксирован перелив воды в нескольких точках. Для контроля ситуации на указанном участке дороги выставлен пост дорожной службы с использованием КамАЗа.
Как URA.RU писало ранее, из-за паводка подтопление территорий произошло в Брединском, Варненском, Нагайбакском, Сосновском, Троицком, Уйском районах области. В связи с этим прокуратура начала проверки.
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