17 марта 2025

В челябинском районе из-за паводка начало топить дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В поселках Нагайбакского района усложнилась паводковая ситуация (архивное фото)
В поселках Нагайбакского района усложнилась паводковая ситуация (архивное фото) Фото:

В поселках Нагайбакского района Челябинской области ночью 18 марта обострилась паводковая ситуация. В поселке Остроленский открыли пункт временного размещения людей из-за подтопления домов. Соответствующее поручение дал глава района Егор Тимофеев.

«Сегодня ночью из-за обильного таяния снега и начавшегося дождя осложнилась паводковая ситуация в поселках Нагайбакского района. Глава в три часа ночи выехал в поселок Остроленский. Здесь решено открыть пункт временного размещения людей, так как начало подтапливать дома на крайних улицах», — говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Также пункты временного размещения открыли в Переселенческом поселении и Фершампенуазе. Егор Тимофеев поручил руководителям Кассельского, Переселенческого и Фершампенуазского поселений в срочном порядке осуществить проверку районов, подверженных риску затопления. Они выполнили обход территорий в ночное время для оценки изменений уровня воды.

В водоеме Хрустальный, расположенном возле поселка Южный, уровень воды повысился на 20 сантиметров. На автодороге, соединяющей Южный с Знаменкой, зафиксирован перелив воды в нескольких точках. Для контроля ситуации на указанном участке дороги выставлен пост дорожной службы с использованием КамАЗа.

Как URA.RU писало ранее, из-за паводка подтопление территорий произошло в Брединском, Варненском, Нагайбакском, Сосновском, Троицком, Уйском районах области. В связи с этим прокуратура начала проверки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселках Нагайбакского района Челябинской области ночью 18 марта обострилась паводковая ситуация. В поселке Остроленский открыли пункт временного размещения людей из-за подтопления домов. Соответствующее поручение дал глава района Егор Тимофеев. «Сегодня ночью из-за обильного таяния снега и начавшегося дождя осложнилась паводковая ситуация в поселках Нагайбакского района. Глава в три часа ночи выехал в поселок Остроленский. Здесь решено открыть пункт временного размещения людей, так как начало подтапливать дома на крайних улицах», — говорится в сообщении пресс-службы администрации района. Также пункты временного размещения открыли в Переселенческом поселении и Фершампенуазе. Егор Тимофеев поручил руководителям Кассельского, Переселенческого и Фершампенуазского поселений в срочном порядке осуществить проверку районов, подверженных риску затопления. Они выполнили обход территорий в ночное время для оценки изменений уровня воды. В водоеме Хрустальный, расположенном возле поселка Южный, уровень воды повысился на 20 сантиметров. На автодороге, соединяющей Южный с Знаменкой, зафиксирован перелив воды в нескольких точках. Для контроля ситуации на указанном участке дороги выставлен пост дорожной службы с использованием КамАЗа. Как URA.RU писало ранее, из-за паводка подтопление территорий произошло в Брединском, Варненском, Нагайбакском, Сосновском, Троицком, Уйском районах области. В связи с этим прокуратура начала проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...