Пятеро человек пострадали от БПЛА в Курской области

В результате атаки украинских БПЛА по Курской области пятеро мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«В результате удара двух FPV-дронов в Суджанском районе ранения получили четыре мирных жителя. В Тимском районе водитель автомобиля 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что травмы получили мужчины, родившиеся в 1972, 1987 годах, а также двое в 1981 году. Они уже доставлены в Курскую областную клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в тот же день произошла атака в Тимском районе, где БПЛА самолетного типа атаковал возле автомобиля «Газель», перевозившего хлеб. Водитель автомобиля получил ранения и также был доставлен в областную больницу. В Беловском районе украинские войска обстреляли администрацию муниципалитета, но, по предварительным данным, погибших и раненых нет, добавил Хинштейн.
Он призвал жителей быть осторожными, отметив, что ВСУ продолжают атаковать мирные города и села, и несмотря на освобождение территории, в приграничье по-прежнему опасно. Он напомнил о действующем запрете на въезд в ряд населенных пунктов.
Сегодня Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 марта российские системы ПВО уничтожили 46 украинских дронов. Из них 41 был сбит над Белгородской областью, по два — над Брянской и Курской областями, и один — над Орловской.
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