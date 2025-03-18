Минобороны сообщило о 46 сбитых украинских БПЛА

За прошедшую ночь российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено 46 украинских дронов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении МО. По информации ведомства, основная часть беспилотников — 41 дрон — была сбита над Белгородской областью. Также по два беспилотника были уничтожены в небе над Брянской и Курской областями, и еще один аппарат — над Орловской областью.
ВСУ предпринимает ежедневные попытки нанести как можно больше разрушений на территориях РФ. Атаки украинских военных систематически отражаются. Системы российских ПВО работают круглосуточно.
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