Минобороны сообщило о 46 сбитых украинских БПЛА

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Средствами российских ПВО в ночь на 18 марта сбито около 50 БПЛА ВСУ
Средствами российских ПВО в ночь на 18 марта сбито около 50 БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено 46 украинских дронов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении МО. По информации ведомства, основная часть беспилотников — 41 дрон — была сбита над Белгородской областью. Также по два беспилотника были уничтожены в небе над Брянской и Курской областями, и еще один аппарат — над Орловской областью.

ВСУ предпринимает ежедневные попытки нанести как можно больше разрушений на территориях РФ. Атаки украинских военных систематически отражаются. Системы российских ПВО работают круглосуточно.

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За прошедшую ночь российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено 46 украинских дронов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении МО. По информации ведомства, основная часть беспилотников — 41 дрон — была сбита над Белгородской областью. Также по два беспилотника были уничтожены в небе над Брянской и Курской областями, и еще один аппарат — над Орловской областью. ВСУ предпринимает ежедневные попытки нанести как можно больше разрушений на территориях РФ. Атаки украинских военных систематически отражаются. Системы российских ПВО работают круглосуточно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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