Минфин: пермский бюджет заработает миллиард на ключевой ставке

Бюджет Пермского края рассчитывает получить почти 1 млрд рублей от размещения средств на депозитах. Об этом на заседании комитета заксобрания по инфраструктуре 18 марта рассказала министр финансов региона Екатерина Тхор, сославшись на ключевую ставку.
«Предлагается увеличить доходы от размещения средств на депозитах почти на 1 млрд рублей. Мы видим, что у нас могут быть дополнительные доходы в объеме 965 млн рублей», — передает слова Тхор корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании комитета.
В рамках внесения поправок в бюджет региона доходы на 2025 год в целом предлагается увеличить на 6,8 млрд рублей, расходы — на 23,3 млрд рублей. Дефицит бюджета вырастет на 16 млрд рублей (+60,*%). Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк начнет снижать ключевую ставку, когда сократятся темпы инфляции. Сейчас ставка составляет 21% годовых.
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