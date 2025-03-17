Укрепление рубля помогло челябинцам сэкономить на зарубежных турах до 30%

Укрепление рубля помогло жителям Челябинской области сэкономить на покупке зарубежных туров от 10 до 30%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», во второй половине февраля трафик на сайты туроператоров вырос на 40%.
«Существенное укрепление рубля, почти 15% с начала года, по данным Банка России, привело к резкому росту спроса на отдых за границей. В регионе во второй половине февраля трафик на сайты туристических операторов и агрегаторов увеличился более чем на 40% в сравнении с показателями начала месяца», — пояснили URA.RU в «МегаФоне».
По данным аналитиков мобильного оператора и экспертов сервиса «Слетать.ру», жители области не только активно интересуются летними предложениями, но и планируют отпуска на осень и зиму. Первый пик продаж зафиксировали на День всех влюбленных.
С началом года традиционно повышается активность поиска турпродуктов, однако в 2025 году спрос на зарубежные направления оказался особенно высоким. Причем, на сайты заходят в основном мужчины, на которых пришлось 60% трафика. Наиболее активными путешественниками оказались люди в возрасте 35-44 лет.
По всей России спрос на отдых в Китае вырос в 4,7 раза, а во Вьетнаме — в семь раз. Тем не менее, доля этих стран в продажах пока осталась низкой: всего 2%. Также значительно возросло бронирование туров в Египет (на 68%), Турцию (на 54%) и Мальдивы (на 49%). При этом их доли от общего числа бронирований составили 22%, 21%. В Таиланде и ОАЭ решили отдохнуть 13% и 10% туристов соответственно.
Аналитику предпочтений «МегаФон» провел на основе обезличенных данных. Как отметила директор департамента по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса компании Екатерина Гаммель, анализ информации позволяет учитывать тренды не только самой компании, но и другим предпринимателям.
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