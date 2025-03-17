Вода реки Сим затопила дорогу между городами в Челябинской области

В Челябинской области вышедшая из берегов река Сим затопила автодорогу Аша-Кропачево-Шарлаш на участке из Аши в Миньяр. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«В связи с поднятием уровня воды в реке Сим, произошло подтопление участков дорог в городе Аша (улицы Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная). Временно перекрыт выезд на автодорогу Аша — Кропачево — Шарлаш на участке из Аши в Миньяр», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Объехать участок можно по дороге: подъезд к городу Аша — по трассе М-5 Урал — город Сим — железнодорожная станция Симская — Миньяр.
В Ашинском районе Челябинской области из-за осадков и таяния снега подтопило дома и дороги. Очевидцы сообщают, что из-за высокого уровня воды к домам не подъедут даже большие машины. В мэрии Аши сообщили, что из-за резкого потепления и обильных осадков на реке Сим прошел ледоход, образовав затор. Вся информация о паводке 2025 года в Челябинской области собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!