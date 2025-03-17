17 марта 2025

Вода реки Сим затопила дорогу между городами в Челябинской области. Схема

Вода реки Сим затопила дорогу между городами в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения введены из-за подъема уровня воды в реке (архивное фото)
Ограничения введены из-за подъема уровня воды в реке (архивное фото) Фото:

В Челябинской области вышедшая из берегов река Сим затопила автодорогу Аша-Кропачево-Шарлаш на участке из Аши в Миньяр. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«В связи с поднятием уровня воды в реке Сим, произошло подтопление участков дорог в городе Аша (улицы Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная). Временно перекрыт выезд на автодорогу Аша — Кропачево — Шарлаш на участке из Аши в Миньяр», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Объехать участок можно по дороге: подъезд к городу Аша — по трассе М-5 Урал — город Сим — железнодорожная станция Симская — Миньяр.

В Ашинском районе Челябинской области из-за осадков и таяния снега подтопило дома и дороги. Очевидцы сообщают, что из-за высокого уровня воды к домам не подъедут даже большие машины. В мэрии Аши сообщили, что из-за резкого потепления и обильных осадков на реке Сим прошел ледоход, образовав затор. Вся информация о паводке 2025 года в Челябинской области собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.

Схема объезда затопленного участка дороги между Ашой и Симом
Схема объезда затопленного участка дороги между Ашой и Симом
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В Челябинской области вышедшая из берегов река Сим затопила автодорогу Аша-Кропачево-Шарлаш на участке из Аши в Миньяр. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «В связи с поднятием уровня воды в реке Сим, произошло подтопление участков дорог в городе Аша (улицы Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная). Временно перекрыт выезд на автодорогу Аша — Кропачево — Шарлаш на участке из Аши в Миньяр», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Объехать участок можно по дороге: подъезд к городу Аша — по трассе М-5 Урал — город Сим — железнодорожная станция Симская — Миньяр. В Ашинском районе Челябинской области из-за осадков и таяния снега подтопило дома и дороги. Очевидцы сообщают, что из-за высокого уровня воды к домам не подъедут даже большие машины. В мэрии Аши сообщили, что из-за резкого потепления и обильных осадков на реке Сим прошел ледоход, образовав затор. Вся информация о паводке 2025 года в Челябинской области собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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