Саперы экстренно выехали в Ашу для разрушения льда. Видео

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На реке Сим в Аше ведутся работы техникой по разрушению затора (архивное фото)
На реке Сим в Аше ведутся работы техникой по разрушению затора (архивное фото) Фото:
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Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В Ашинский район Челябинской области, где река Сим затопила улицы и дороги, экстренно выехали саперы для разрушения ледяного затора. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

«На реке Сим ведутся работы техникой по разрушению затора. По оперативной информации это уже привело к началу понижения уровня воды. Также для пропуска воды оперативно организован выезд саперов для экстренного ослабление льда», — написал Текслер в своем telegram-канале.

В Ашинском районе на данный момент наиболее сложная паводковая ситуация в Челябинской области. На реке Сим резко поднялся уровень воды, в зоне подтопления улицы Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная. Людей эвакуируют с подтопленных домов, размещают в гостинице «Аша». По поручению Текслера в Ашу выехал министр общественной безопасности Александр Гриб, который возглавит работу по ликвидации ЧС.

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В Ашинский район Челябинской области, где река Сим затопила улицы и дороги, экстренно выехали саперы для разрушения ледяного затора. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. «На реке Сим ведутся работы техникой по разрушению затора. По оперативной информации это уже привело к началу понижения уровня воды. Также для пропуска воды оперативно организован выезд саперов для экстренного ослабление льда», — написал Текслер в своем telegram-канале. В Ашинском районе на данный момент наиболее сложная паводковая ситуация в Челябинской области. На реке Сим резко поднялся уровень воды, в зоне подтопления улицы Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная. Людей эвакуируют с подтопленных домов, размещают в гостинице «Аша». По поручению Текслера в Ашу выехал министр общественной безопасности Александр Гриб, который возглавит работу по ликвидации ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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