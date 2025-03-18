В Ашинский район Челябинской области, где река Сим затопила улицы и дороги, экстренно выехали саперы для разрушения ледяного затора. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
«На реке Сим ведутся работы техникой по разрушению затора. По оперативной информации это уже привело к началу понижения уровня воды. Также для пропуска воды оперативно организован выезд саперов для экстренного ослабление льда», — написал Текслер в своем telegram-канале.
В Ашинском районе на данный момент наиболее сложная паводковая ситуация в Челябинской области. На реке Сим резко поднялся уровень воды, в зоне подтопления улицы Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная. Людей эвакуируют с подтопленных домов, размещают в гостинице «Аша». По поручению Текслера в Ашу выехал министр общественной безопасности Александр Гриб, который возглавит работу по ликвидации ЧС.
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