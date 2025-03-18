В Челябинске начали эвакуировать машины с тротуаров. Видео

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Машины начали эвакуировать с тротуаров в Челябинске (архивное фото)
Машины начали эвакуировать с тротуаров в Челябинске (архивное фото) Фото:

В Челябинске около дома №54 по улице Университетской Набережной с тротуара эвакуировали припаркованные машины. Об этом сообщили очевидцы. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«На Университетской набережной 54, начали эвакуировать авто с тротуаров. Давайте ставить свои авто по правилам дорожного движения», — написали очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Академ Риверсайд — Челябинск Сити — Соседи».

В Госавтоинспекции Челябинска URA.RU подтвердили, что начали эвакуировать машины с тротуаров. «Работа по эвакуации проводится регулярно. Но с наступлением весны и сходом снега проводится чаще», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Челябинске с помощью системы фотофиксации ранее стали ловить автомобилистов, которые паркуются на газонах. Только за два дня работы фотофиксации вынесено 35 штрафов за парковку на газоне. Власти города намерены расширить использование системы.

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В Челябинске около дома №54 по улице Университетской Набережной с тротуара эвакуировали припаркованные машины. Об этом сообщили очевидцы. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «На Университетской набережной 54, начали эвакуировать авто с тротуаров. Давайте ставить свои авто по правилам дорожного движения», — написали очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Академ Риверсайд — Челябинск Сити — Соседи». В Госавтоинспекции Челябинска URA.RU подтвердили, что начали эвакуировать машины с тротуаров. «Работа по эвакуации проводится регулярно. Но с наступлением весны и сходом снега проводится чаще», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Челябинске с помощью системы фотофиксации ранее стали ловить автомобилистов, которые паркуются на газонах. Только за два дня работы фотофиксации вынесено 35 штрафов за парковку на газоне. Власти города намерены расширить использование системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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