В Челябинске около дома №54 по улице Университетской Набережной с тротуара эвакуировали припаркованные машины. Об этом сообщили очевидцы. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«На Университетской набережной 54, начали эвакуировать авто с тротуаров. Давайте ставить свои авто по правилам дорожного движения», — написали очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Академ Риверсайд — Челябинск Сити — Соседи».
В Госавтоинспекции Челябинска URA.RU подтвердили, что начали эвакуировать машины с тротуаров. «Работа по эвакуации проводится регулярно. Но с наступлением весны и сходом снега проводится чаще», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В Челябинске с помощью системы фотофиксации ранее стали ловить автомобилистов, которые паркуются на газонах. Только за два дня работы фотофиксации вынесено 35 штрафов за парковку на газоне. Власти города намерены расширить использование системы.
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