В Нижневартовске на автобусах разместят портреты героев Великой Отечественной войны

В Нижневартовске (ХМАО) перевозчик «Домтрансавто» разместит портреты солдат Великой Отечественной войны на своих автобусах. Фотографии бойцов предприятие распечатает и разместит самостоятельно.
«В этом году, в преддверии 80-й годовщины Великой Победы, акция приобретает ещё большую значимость: фотографии героев будут размещены в окнах автобусов. Каждый житель может поделиться фотографией своего родственника-ветерана, и мы распечатаем их в крупном формате для размещения в общественном транспорте Нижневартовска», — рассказали в компании. Для предприятия эта акция памяти стала традиционной.
Чтобы принять в ней участие, югорчанам предлагают отправить фотографии, фамилию, имя, отчество героя, годы жизни и краткие биографии в сообщении сообщества «Домтрансавто» до 20 апреля 2025 года, 12:00. В компании уточнили, что при возможности будут учтены пожелания относительно номера маршрута автобуса, на котором будет размещён портрет.
Ранее URA.RU сообщало, что на сайте мэрии Нижневартовска (ХМАО) можно найти раздел «Гордимся Победой». В нем собраны все новости, посвященные празднику Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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