Жительница Перми Ирина Шатова, признанная виновной в убийстве собственного девятилетнего сына, намерена обжаловать приговор. Об этом заявил защитник Шатовой, представлявший ее интересы в суде Владимир Обухов, передает корреспондент URA.RU из Пермского краевого суда, где оглашался приговор пермячке. Приговор в отношении подзащитной он назвал «чрезмерно суровым».
«С нашей точки зрения приговор чрезмерно суровый. На мой взгляд, при назначении наказания, не учтены фактические обстоятельства и те обстоятельства, которые привели к совершению ею [Шатовой ]данного преступления. Все-таки, на мой взгляд, то состояние, в котором она находилась с момент, предшествующий совершению преступления, безусловно повлиял на ее действия», — сказал Обухов.
Гособвинитель Светлана Плотникова заявила, что прокуратура пока не решила, будет ли вносить апелляционное представление на решение суда. «Оглашалась только вводная и резулятивная часть приговора. По получению прокуратурой полного текста, он будет изучен и только после этого может быть решен вопрос о наличии оснований для того, чтобы вносить апелляционное представление на указанный судебный документ. В настоящее время неизвестно, будут ли такие основания», — пояснила Плотникова СМИ после судебного заседания.
Во вторник, 18 марта, Пермский краевой суд признал Ирину Шавтовой виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и приговорил к 18 годам колонии общего режима. Как установил суд, вечером 11 июля 2024 года Шатова в собственной квартире задушила своего девятилетнего сына, после чего нанесла ему несколько десятков ударов ножом в грудь. После этого она погрузила тело ребенка в чемодан, унесла в центр города и выбросила на помойку. Спустя сутки после совершения преступления Шатову задержали на чердаке отеля, где она пряталась от правоохранителей.
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