Bloomberg: в Киеве опасаются решения Трампа по Украине

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На Украине переживают, что Трамп может пойти на уступки России без ее согласия
На Украине переживают, что Трамп может пойти на уступки России без ее согласия Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В преддверии телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в Киеве возникают опасения, что глава США может попытаться убедить Украину заключить мирное соглашение на условиях, выгодных для РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Киев и его европейские союзники обеспокоены тем, что Трамп попытается заставить их заключить сделку на условиях России, ослабив Украину и сделав ее уязвимой для Кремля в будущем», — пишет Bloomberg. Критики Трампа также опасаются, что американский лидер «может пойти на уступки России без согласия Украины», что поставит лидера Украины Владимира Зеленского в опасное положение.

Телефонный разговор Трампа и Путина пройдет 18 марта. В ходе него они планируют обсудит территории в контексте украинского конфликта и контроль над АЭС. Трамп также заявил о «критической стадии» переговоров по Украине и серьезном настрое на сделку. Путин, в свою очередь, отметил, что Россия согласна на прекращение огня, которое приведет к долгосрочному миру и устранит причины кризиса, и выразил готовность обсудить это с Трампом, передает «Национальная служба новостей».

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В преддверии телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в Киеве возникают опасения, что глава США может попытаться убедить Украину заключить мирное соглашение на условиях, выгодных для РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Киев и его европейские союзники обеспокоены тем, что Трамп попытается заставить их заключить сделку на условиях России, ослабив Украину и сделав ее уязвимой для Кремля в будущем», — пишет Bloomberg. Критики Трампа также опасаются, что американский лидер «может пойти на уступки России без согласия Украины», что поставит лидера Украины Владимира Зеленского в опасное положение. Телефонный разговор Трампа и Путина пройдет 18 марта. В ходе него они планируют обсудит территории в контексте украинского конфликта и контроль над АЭС. Трамп также заявил о «критической стадии» переговоров по Украине и серьезном настрое на сделку. Путин, в свою очередь, отметил, что Россия согласна на прекращение огня, которое приведет к долгосрочному миру и устранит причины кризиса, и выразил готовность обсудить это с Трампом, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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