Bloomberg: в Киеве опасаются решения Трампа по Украине

В преддверии телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в Киеве возникают опасения, что глава США может попытаться убедить Украину заключить мирное соглашение на условиях, выгодных для РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Киев и его европейские союзники обеспокоены тем, что Трамп попытается заставить их заключить сделку на условиях России, ослабив Украину и сделав ее уязвимой для Кремля в будущем», — пишет Bloomberg. Критики Трампа также опасаются, что американский лидер «может пойти на уступки России без согласия Украины», что поставит лидера Украины Владимира Зеленского в опасное положение.
Телефонный разговор Трампа и Путина пройдет 18 марта. В ходе него они планируют обсудит территории в контексте украинского конфликта и контроль над АЭС. Трамп также заявил о «критической стадии» переговоров по Украине и серьезном настрое на сделку. Путин, в свою очередь, отметил, что Россия согласна на прекращение огня, которое приведет к долгосрочному миру и устранит причины кризиса, и выразил готовность обсудить это с Трампом, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.