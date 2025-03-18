В Кремле раскрыли детали вторых переговоров Путина и Трампа

Разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина пройдет с 16 до 18 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это действительно будет с 16 до 18 по московскому времени», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, когда пройдет разговор. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он также добавил, что определенные обсуждения по теме, включая украинское урегулирование и нормализацию двусторонних отношений, уже состоялись ранее в Москве и Стамбуле, а также в ходе предыдущего телефонного разговора президентов, что привело к некоторому пониманию в отношениях. Однако, по его словам, еще предстоит согласовать большое количество вопросов между двумя лидерами.
Помимо этого, Песков подчеркнул, что сразу после того, как завершится разговор, будет предоставлена информация. Однако, по его словам, выступления Путина не состоится.
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