Кремль — URA.RU: дата послания президента не зависит от переговоров с США

Песков заявил, что послание президента не связано с внешней конъюнктурой
© Служба новостей «URA.RU»
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Дата послания президента пока не определена, сообщил Дмитрий Песков
Дата послания президента пока не определена, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию никак не связано с международными делами. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, зависит ли дата послания от достижения каких-либо ощутимых переговоров с США.

«Нет, послание Федеральному Собранию — это совсем другая тема, которая никоим образом не связана ни с внешней конъюнктурой, ни с другими вопросами. Пока дата послания не определена. Как только она будет определена, мы вас проинформируем», — заявил Песков.

В 2024 году оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 29 февраля. Мероприятие прошло в столичном Гостином дворе.

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Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию никак не связано с международными делами. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, зависит ли дата послания от достижения каких-либо ощутимых переговоров с США. «Нет, послание Федеральному Собранию — это совсем другая тема, которая никоим образом не связана ни с внешней конъюнктурой, ни с другими вопросами. Пока дата послания не определена. Как только она будет определена, мы вас проинформируем», — заявил Песков. В 2024 году оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 29 февраля. Мероприятие прошло в столичном Гостином дворе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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