Кремль — URA.RU: дата послания президента не зависит от переговоров с США

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию никак не связано с международными делами. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, зависит ли дата послания от достижения каких-либо ощутимых переговоров с США.
«Нет, послание Федеральному Собранию — это совсем другая тема, которая никоим образом не связана ни с внешней конъюнктурой, ни с другими вопросами. Пока дата послания не определена. Как только она будет определена, мы вас проинформируем», — заявил Песков.
В 2024 году оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 29 февраля. Мероприятие прошло в столичном Гостином дворе.
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