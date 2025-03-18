В Кремле назвали обострение конфликта в Секторе Газе спиралью напряженности

Обострение ситуации в секторе Газа и возобновление авиаударов Израиля представляет собой спираль нагнетания напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, обострение, очередное обострение ситуации, выход, выход опять в спираль, спираль нагнетания напряженности — это то, что вызывает нашу обеспокоенность, особенно вызывает, конечно, поступающая информация о больших жертвах среди гражданского населения», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают развитие ситуации и выражают надежду на скорое возвращение конфликта в мирное русло.
В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа после временного перемирия. Причиной стал отказ палестинского движения ХАМАС выдать заложников. По данным СМИ, уже как минимум 150 человек пострадали от массированных авиаударов. Подробнее — в материале URA.RU.
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