В Кремле назвали обострение конфликта в Секторе Газе спиралью напряженности

Песков: обострение ситуации в Секторе Газа — спираль нагнетания напряженности
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Москва внимательно следит за ситуацией в секторе Газа
Песков заявил, что Москва внимательно следит за ситуацией в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Обострение ситуации в секторе Газа и возобновление авиаударов Израиля представляет собой спираль нагнетания напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, обострение, очередное обострение ситуации, выход, выход опять в спираль, спираль нагнетания напряженности — это то, что вызывает нашу обеспокоенность, особенно вызывает, конечно, поступающая информация о больших жертвах среди гражданского населения», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают развитие ситуации и выражают надежду на скорое возвращение конфликта в мирное русло. 

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа после временного перемирия. Причиной стал отказ палестинского движения ХАМАС выдать заложников. По данным СМИ, уже как минимум 150 человек пострадали от массированных авиаударов. Подробнее — в материале URA.RU.

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Обострение ситуации в секторе Газа и возобновление авиаударов Израиля представляет собой спираль нагнетания напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, обострение, очередное обострение ситуации, выход, выход опять в спираль, спираль нагнетания напряженности — это то, что вызывает нашу обеспокоенность, особенно вызывает, конечно, поступающая информация о больших жертвах среди гражданского населения», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают развитие ситуации и выражают надежду на скорое возвращение конфликта в мирное русло.  В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа после временного перемирия. Причиной стал отказ палестинского движения ХАМАС выдать заложников. По данным СМИ, уже как минимум 150 человек пострадали от массированных авиаударов. Подробнее — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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