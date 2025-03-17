Власти ХМАО предусмотрели новые выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны

Правительство Югры включило пенсионеров, проживающих в регионе с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года, в число получателей выплат за боевые заслуги перед Отечеством. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук.
«В число граждан, имеющих право на получение выплат за боевые заслуги перед Отечеством, включены „дети войны“. Напомним, новая льготная категория на территории автономного округа введена с 1 января. Это неработающие граждане, постоянно проживающие в автономном округе и родившиеся в период с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. Получателями ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы станут 18 863 югорчанина.
Также сегодня правительство ХМАО одобрило региональные выплаты к 80-й годовщине Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Эта мера поддержки аналогична выплатам, установленным указом Президента РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО объявили о новых мерах поддержки для ветеранов. Югорчане, родившиеся до девятого мая 1945 года могут получить льготу на коммунальные услуги и лечение зубов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!