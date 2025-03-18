В Челябинской области объявлен особый режим

В Челябинской области из-за весеннего паводка в главном управлении МЧС региона введен режим повышенной готовности. Об этом на совещании с членами правительства и главами объявил губернатор Алексей Текслер.
«Пики паводка проходим на две-три недели раньше обычных сроков. Главным управлением МЧС по региону введен режим повышенной готовности», — уточнил Текслер.
Главам территорий поручено непрерывно мониторить ситуацию с уровнем воды в реках и озерах, контролировать состояние гидротехнических сооружений и быть на связи с руководителями чрезвычайных служб. Особое внимание Текслер потребовал уделить дорогам, мостам и переходам, проверить состояния пунктов временного размещения.
В последние сутки в Челябинской области из-за дождей обострилась паводковая ситуация. Непростая обстановка сложилась на юге региона и в Ашинском районе.
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