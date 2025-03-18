Текслер назвал беспрецедентным челябинский проект «Большой ремонт 74»

По программе «Большой ремонт 74» отремонтируют почти 1500 объектов
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Алексей Текслер оценил масштаб программы «Большой ремонт 74»
Алексей Текслер оценил масштаб программы «Большой ремонт 74» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал беспрецедентным объем денег, которые выделят на ЖКХ в рамках программы «Большой ремонт 74». Такое заявление Текслер сделал в ходе совещания с членами правительства и руководителями муниципалитетов региона.

«Алексей Текслер напомнил о старте масштабной программе „Большой ремонт 74“, в рамках которой планируется реконструировать и капитально отремонтировать почти 1500 объектов инженерной инфраструктуры до 2030 года. Губернатор подчеркнул, что и количество объектов, и объем средств, который планируется направить на эти цели — беспрецедентный, и поручил главам активно включиться в общую работу», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Программа «Большой ремонт 74» охватит все города и районы. Она предполагает комплексный подход к решению проблем: модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт 1485 объектов инженерной инфраструктуры до 2030 года. Беспрецедентными станут и объемы финансирования: уже в этом (2025) году из всех источников на реализацию новой программы направят порядка 13 млрд рублей.

Также в ходе совещания обсудили ситуацию с паводком, подготовку к пожароопасному сезону и модернизацию отделений Почты России. Кроме того, в ходе совещания были даны поручения по ускорению темпов диспансеризации населения, подготовки к летней оздоровительной кампании, модернизации школ и борьбы с кибермошенничеством.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал беспрецедентным объем денег, которые выделят на ЖКХ в рамках программы «Большой ремонт 74». Такое заявление Текслер сделал в ходе совещания с членами правительства и руководителями муниципалитетов региона. «Алексей Текслер напомнил о старте масштабной программе „Большой ремонт 74“, в рамках которой планируется реконструировать и капитально отремонтировать почти 1500 объектов инженерной инфраструктуры до 2030 года. Губернатор подчеркнул, что и количество объектов, и объем средств, который планируется направить на эти цели — беспрецедентный, и поручил главам активно включиться в общую работу», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Программа «Большой ремонт 74» охватит все города и районы. Она предполагает комплексный подход к решению проблем: модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт 1485 объектов инженерной инфраструктуры до 2030 года. Беспрецедентными станут и объемы финансирования: уже в этом (2025) году из всех источников на реализацию новой программы направят порядка 13 млрд рублей. Также в ходе совещания обсудили ситуацию с паводком, подготовку к пожароопасному сезону и модернизацию отделений Почты России. Кроме того, в ходе совещания были даны поручения по ускорению темпов диспансеризации населения, подготовки к летней оздоровительной кампании, модернизации школ и борьбы с кибермошенничеством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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