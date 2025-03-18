Текслер назвал беспрецедентным челябинский проект «Большой ремонт 74»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал беспрецедентным объем денег, которые выделят на ЖКХ в рамках программы «Большой ремонт 74». Такое заявление Текслер сделал в ходе совещания с членами правительства и руководителями муниципалитетов региона.
«Алексей Текслер напомнил о старте масштабной программе „Большой ремонт 74“, в рамках которой планируется реконструировать и капитально отремонтировать почти 1500 объектов инженерной инфраструктуры до 2030 года. Губернатор подчеркнул, что и количество объектов, и объем средств, который планируется направить на эти цели — беспрецедентный, и поручил главам активно включиться в общую работу», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Программа «Большой ремонт 74» охватит все города и районы. Она предполагает комплексный подход к решению проблем: модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт 1485 объектов инженерной инфраструктуры до 2030 года. Беспрецедентными станут и объемы финансирования: уже в этом (2025) году из всех источников на реализацию новой программы направят порядка 13 млрд рублей.
Также в ходе совещания обсудили ситуацию с паводком, подготовку к пожароопасному сезону и модернизацию отделений Почты России. Кроме того, в ходе совещания были даны поручения по ускорению темпов диспансеризации населения, подготовки к летней оздоровительной кампании, модернизации школ и борьбы с кибермошенничеством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!