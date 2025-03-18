Глава Налоговой службы на ходу придумал анекдот про налоги в России

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров, появившись на съезде РСПП на костылях, пошутил, что таким образом он собирает налоги с граждан, так как дела идут совсем плохо. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.
«Налоги собираем,» — так Егоров ответил на вопрос о причинах использования костылей, чем вызвал смех среди участников съезда. Его слова приводит Юнашев в своем telegram-канале. Когда журналист уточнил, тяжело ли это, Егоров добавил: «Не то слово.»
18 марта в Московском международном Доме музыки состоится XXXIV съезд российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Среди участников — руководители органов власти, Банка России, члены руководства РСПП. Они планируют обсудить вопросы взаимодействия бизнеса и власти, участия бизнеса в достижении национальных целей развития и реализации нацпроектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.