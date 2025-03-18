Глава Налоговой службы на ходу придумал анекдот про налоги в России

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Егоров появился на 34-м съезде РСПП на костылях
Егоров появился на 34-м съезде РСПП на костылях Фото:

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров, появившись на съезде РСПП на костылях, пошутил, что таким образом он собирает налоги с граждан, так как дела идут совсем плохо. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

«Налоги собираем,» — так Егоров ответил на вопрос о причинах использования костылей, чем вызвал смех среди участников съезда. Его слова приводит Юнашев в своем telegram-канале. Когда журналист уточнил, тяжело ли это, Егоров добавил: «Не то слово.»

18 марта в Московском международном Доме музыки состоится XXXIV съезд российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Среди участников — руководители органов власти, Банка России, члены руководства РСПП. Они планируют обсудить вопросы взаимодействия бизнеса и власти, участия бизнеса в достижении национальных целей развития и реализации нацпроектов.

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Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров, появившись на съезде РСПП на костылях, пошутил, что таким образом он собирает налоги с граждан, так как дела идут совсем плохо. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. «Налоги собираем,» — так Егоров ответил на вопрос о причинах использования костылей, чем вызвал смех среди участников съезда. Его слова приводит Юнашев в своем telegram-канале. Когда журналист уточнил, тяжело ли это, Егоров добавил: «Не то слово.» 18 марта в Московском международном Доме музыки состоится XXXIV съезд российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Среди участников — руководители органов власти, Банка России, члены руководства РСПП. Они планируют обсудить вопросы взаимодействия бизнеса и власти, участия бизнеса в достижении национальных целей развития и реализации нацпроектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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