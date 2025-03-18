Глава «Ростеха» раскрыл планы на производство российских самолетов

Россия планирует произвести минимум 200 самолетов к 2030 году для замены устаревших иностранных лайнеров, используемых отечественными авиакомпаниями. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на съезде РСПП.
«Сегодня мы пока еще точное количество не можем сказать, потому что мы с авиакомпаниями только сегодня начинаем обсуждать эту тему. Я думаю, что порядка 200, это минимум, нужно произвести самолетов, чтобы заменить те устаревающие иностранные лайнеры, которые сегодня эксплуатируются авиакомпаниями», — заявил Чемезов. Его слова приводит ТАСС.
На съезде РСПП он подчеркнул важность обновления авиапарка для поддержания конкурентоспособности российских авиаперевозчиков. Обсуждения с авиакомпаниями начались только сегодня, и точные цифры будут определены в ходе дальнейших переговоров.
По планам правительства России, к 2030 году доля отечественных самолетов в авиапарке страны должна достичь 50%. Это связано с необходимостью снижения зависимости от иностранных производителей, таких как Boeing и Airbus, и развития собственного авиапрома в условиях международных санкций и экономической политики.
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