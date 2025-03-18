Насильника близняшек из Дома творчества отправили за решетку в Екатеринбурге

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Мера пресечения по Евгению Шурманову. Екатеринбург, тревожная кнопка, чоп, полиция, полицейский, наручники, конвой, охрана, резиновая дубинка
Ближайшие два месяца мужчина проведет под стражей Фото:

Охранника, насиловавшего в Доме детского творчества в Екатеринбурге сестер-близняшек, отправили под арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«16 марта Октябрьским районным судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она продлится по 13 мая включительно», — объяснили в облсуде.

Охранник детского учреждения в одном из районов города полгода измывался над восьмилетними девочками. Об этом случайно узнал отец сестер и отправился в полицию. Мужчину задержали. Коллеги были поражены этим фактом и заявили агентству, что сотрудник ЧОП производил впечатление хорошего человека, который любил детей.

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Охранника, насиловавшего в Доме детского творчества в Екатеринбурге сестер-близняшек, отправили под арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «16 марта Октябрьским районным судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она продлится по 13 мая включительно», — объяснили в облсуде. Охранник детского учреждения в одном из районов города полгода измывался над восьмилетними девочками. Об этом случайно узнал отец сестер и отправился в полицию. Мужчину задержали. Коллеги были поражены этим фактом и заявили агентству, что сотрудник ЧОП производил впечатление хорошего человека, который любил детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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