Насильника близняшек из Дома творчества отправили за решетку в Екатеринбурге

Охранника, насиловавшего в Доме детского творчества в Екатеринбурге сестер-близняшек, отправили под арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«16 марта Октябрьским районным судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она продлится по 13 мая включительно», — объяснили в облсуде.
Охранник детского учреждения в одном из районов города полгода измывался над восьмилетними девочками. Об этом случайно узнал отец сестер и отправился в полицию. Мужчину задержали. Коллеги были поражены этим фактом и заявили агентству, что сотрудник ЧОП производил впечатление хорошего человека, который любил детей.
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