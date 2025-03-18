Насильника близняшек из Дома творчества отправили за решетку в Екатеринбурге

18 марта 2025 в 16:16 Размер текста - 17 +

Ближайшие два месяца мужчина проведет под стражей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Охранника, насиловавшего в Доме детского творчества в Екатеринбурге сестер-близняшек, отправили под арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «16 марта Октябрьским районным судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она продлится по 13 мая включительно», — объяснили в облсуде. Охранник детского учреждения в одном из районов города полгода измывался над восьмилетними девочками. Об этом случайно узнал отец сестер и отправился в полицию. Мужчину задержали. Коллеги были поражены этим фактом и заявили агентству, что сотрудник ЧОП производил впечатление хорошего человека, который любил детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Охранника, насиловавшего в Доме детского творчества в Екатеринбурге сестер-близняшек, отправили под арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «16 марта Октябрьским районным судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она продлится по 13 мая включительно», — объяснили в облсуде. Охранник детского учреждения в одном из районов города полгода измывался над восьмилетними девочками. Об этом случайно узнал отец сестер и отправился в полицию. Мужчину задержали. Коллеги были поражены этим фактом и заявили агентству, что сотрудник ЧОП производил впечатление хорошего человека, который любил детей.