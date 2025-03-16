16 марта 2025

«Детей любил»: коллеги рассказали про охранника, насиловавшего в Екатеринбурге близняшек

Охранника Дома детского творчества в Екатеринбурге подозревают в педофилии
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка к 100 летию Коми-Пермяцкого округа. Пермь, детский сад, дети, начальная школа, мультфильм
Жертвами предполагаемого педофила стали две сестры (архивное фото) Фото:

Охранник районного Дома детского творчества, обвиняемый в сексуальном насилии над восьмилетними сестрами-близнецами, производил впечатление хорошего человека. О екатеринбуржце, который сейчас под стражей, рассказал один из его коллег.

«Я пришел работать в Дом творчества на его место: он полтора года назад перевелся в „Ашан“, там платили больше. Дети нормально к нему относились, никто не жаловался. Думаю, он любил детей: если бы не любил, то не дали бы ему здесь работать. Нехороший человек здесь не держится, сразу его отправляют на другой участок», — высказался об охраннике его коллега.

Новость о том, что мужчину обвиняют в сексуальном насилии над детьми, его удивила. «Не знаю об этом, ничего не слышал. Сегодня [17 марта] здесь была полиция, проверяли и ушли, все нормально у нас. Это была плановая проверка», — сказал сотрудник учреждения.

Мужчина был задержан после заявления отца, который узнал, что в детском учреждении его дочерей-близнецов насилует охранник. По версии следствия, 57-летний мужчина примерно полгода мучил детей. В пресс-службе свердловского управления СКР ранее отказались от комментария.

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Охранник районного Дома детского творчества, обвиняемый в сексуальном насилии над восьмилетними сестрами-близнецами, производил впечатление хорошего человека. О екатеринбуржце, который сейчас под стражей, рассказал один из его коллег. «Я пришел работать в Дом творчества на его место: он полтора года назад перевелся в „Ашан“, там платили больше. Дети нормально к нему относились, никто не жаловался. Думаю, он любил детей: если бы не любил, то не дали бы ему здесь работать. Нехороший человек здесь не держится, сразу его отправляют на другой участок», — высказался об охраннике его коллега. Новость о том, что мужчину обвиняют в сексуальном насилии над детьми, его удивила. «Не знаю об этом, ничего не слышал. Сегодня [17 марта] здесь была полиция, проверяли и ушли, все нормально у нас. Это была плановая проверка», — сказал сотрудник учреждения. Мужчина был задержан после заявления отца, который узнал, что в детском учреждении его дочерей-близнецов насилует охранник. По версии следствия, 57-летний мужчина примерно полгода мучил детей. В пресс-службе свердловского управления СКР ранее отказались от комментария.
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© Служба новостей «URA.RU»
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