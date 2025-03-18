Соратник Путина анонсировал встречу с Маском и совместные полеты на Марс

Глава РФПИ анонсировал встречу с Маском и совместные полеты на Марс
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Представители РФ могут в ближайшее время встретиться с Маском
Представители РФ могут в ближайшее время встретиться с Маском Фото:

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента РФ Владимира Путина анонсировал встречу с американским миллиардером Илоном Маском. По его словам, страны могут сотрудничать в освоении космоса, в частности, в полетах на Марс. 

«Дмитриев анонсировал встречу с Маском. Он также рассказал, что обсуждал с главой „Роскосмоса“ возможность взаимодействия с США, в том числе полеты на Марс», — сообщает РИА Новости. Уточняется, что Дмитриев назвал Маска уникальным человеком, который нацелен, чтобы человечество двигалось вперед. Когда конкретно стороны могут встретиться, Дмитриев не уточнил. 

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента РФ Владимира Путина анонсировал встречу с американским миллиардером Илоном Маском. По его словам, страны могут сотрудничать в освоении космоса, в частности, в полетах на Марс.  «Дмитриев анонсировал встречу с Маском. Он также рассказал, что обсуждал с главой „Роскосмоса“ возможность взаимодействия с США, в том числе полеты на Марс», — сообщает РИА Новости. Уточняется, что Дмитриев назвал Маска уникальным человеком, который нацелен, чтобы человечество двигалось вперед. Когда конкретно стороны могут встретиться, Дмитриев не уточнил. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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