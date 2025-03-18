Кто такой комик Останин, которому грозит большой срок за шутку про инвалида

Стендап-комик Артемий Останин был задержан правоохранительными органами в момент попытки пересечь российскую границу. По информации Следственного комитета, причиной задержания стала шутка комика, которую он озвучил во время своего выступления в Москве и которая была расценена как оскорбление участника специальной военной операции.
Ему инкриминируют статью о возбуждении ненависти или вражды, а также оскорблении человеческого достоинства, что может повлечь за собой лишение свободы на срок от трех до шести лет. Комик пытался оправдаться, заявив, что его слова были неправильно истолкованы и что в шутке не было упоминания об СВО. Подробнее о том, кто такой Артемий Останин и инциденте вокруг него — в материале URA.RU.
Детство
Родившийся 18 марта 1996 года в Ейске (Краснодарский край) Останин рос в атмосфере приморского городка, окруженный панк-культурой. В детстве Останин проводил время в компании друзей, исследуя родной город, который он описывает как место с памятником варенику и живописными улицами. Учеба в местной школе №2 также оставила заметный след в его жизни, где он не только пробовал себя в писательстве, но и активно участвовал в интеллектуальных играх.
После окончания школы Артемий отправился во Владивосток, где поступил в Дальневосточный федеральный университет. Несмотря на попытки получить образование в магистратуре, юноша так и не завершил обучение. Этот период его жизни оказал значительное влияние на формирование его как артиста. Артемий заявлял, что его творчество всегда было и будет отражением его внутреннего мира и переживаний.
Юмор и творчество
Артемий Останин представил свой первый полноформатный концерт под названием «21 грамм», который был записан 21 сентября 2022 года и опубликован в декабре того же года на его YouTube-канале. В этом выступлении он исследовал «вес души», поделившись с аудиторией рассказом о своем образовании, военной специализации связиста и оператора ЭВМ, первых романтических отношениях, непрекращающемся поиске работы, борьбе с алкоголизмом и длительной депрессии, которую он называет своей «дочерью».
Далее Останин представил серию стендапов, включая «Стендап профессионального безработного» и рассказы о «Жизни в стиле артхаус». В этих выступлениях он откровенно говорил о своих необычных работах, включая должности менеджера по продажам кофейных аппаратов, модели для взрослых памперсов, сотрудника «Почты России» и продавца новогодних подарков. Он также упоминал о своем опыте в кино, включая роль фаната футбольного клуба «Зенит» и участие в проекте известного режиссера Сарика Андреасяна.
К этому времени Останин уже успел зарекомендовать себя на различных платформах, включая участие в шоу «20 минут стендапа» клуба StandUp NN в Нижнем Новгороде и подкасте «Комик в зале». Кроме того, он стал ключевым лицом проекта «Кот Бродского», с которым он познакомился еще во время учебы во Владивостоке и где он выиграл студенческое книжное шоу, что позволило ему остаться в этом креативном коллективе.
Личная жизнь
В своих стендапах Артемий Останин часто затрагивал вопросы личной жизни. Его первый роман начался в 12 лет с девочкой по имени Олеся, которая видела в комике некоторую черту бунтаря и даже как-то раз принесла ему и его друзьям абрикосовый самогон от своей матери.
После этого Останин встречался с Мариной из Нижнего Новгорода. В одном из своих видео, названном «Артемий Останин — день рождения в родном Ейске», где показаны детские фотографии комика, появилась и его текущая возлюбленная Богдана.
Уголовное дело
По версии следствия, комик во время публичного выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в ходе СВО. Сам стендапер попытался объясниться после того, как его шутка о «попрошайке в метро на скейтборде без ног» вызвала недоумение. По его словам, она была неправильно истолкована, и многие ошибочно восприняли ее как насмешку над участниками спецоперации.
«Про СВО в шутке нет ни слова и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров», — сказал он. Ситуация усугубилась публикациями от организаций, которые обвинили его в насмешках над ветеранами, но сам комик уверяет, что его шутка про другое. При этом в выступлении комика звучала фраза про инвалида, «подорвавшегося на мине».
Останин был задержан 18 марта правоохранительными органами в момент попытки пересечь российскую границу, он доставлен в Москву. В ближайшее время следователи столичного СК приступят к допросу. Расследование продолжается.
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